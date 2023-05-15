Kuşadası'na 5 kruvaziyer yanaştı! 7 bin 550 turist indi Kuşadası kruvaziyer turizminde önde gelen ilçelerden birisi olmayı sürdürüyor.

AA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, bu kez 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi.

Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemilerinin yanaştığının bilgisi verildi.

Düzenlenen tur programlarına katılmayan turistler kent merkezinde alışveriş yaptı.

Bu turlar ilçedeki ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Turistler açısından Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi çok önemli

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü ise kültürlerinde önemli yeri olan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrılıyor.

Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek isteyenlerin Kuşadası'na yanaşan kruvaziyerleri seçtiği bilinen bir gerçek.