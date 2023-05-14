Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi Bahama bandıralı dev kruvaziyer "Odyssey of the Seas", Kuşadası ilçesine 4 bin 200 yolcusuyla 2023 sezonundaki ilk seferini gerçekleştirdi.

AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi kruvaziyer turizmi ile öne çıkıyor.

Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen turistler bölgeye kazanç getiriyor.

Bu kez limana yanaşan Bahama bandıralı dev kruvaziyerden ABD vatandaşının ağırlıkta olduğu bir kafiye indi.

Turistler, bu noktada İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ediyor.

Bazı turistler ise şehir merkezinde alışveriş yaptı.

Dev gemi 21 kez Kuşadası'na demirleyecek

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.

Kuşadası, dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği

Güngör, sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi