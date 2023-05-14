Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi

AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi kruvaziyer turizmi ile öne çıkıyor.
Ege Port Limanı'na yanaşan dev kruvaziyerden inen turistler bölgeye kazanç getiriyor.
Bu kez limana yanaşan Bahama bandıralı dev kruvaziyerden ABD vatandaşının ağırlıkta olduğu bir kafiye indi.
Turistler, bu noktada İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ediyor.
Bazı turistler ise şehir merkezinde alışveriş yaptı.
Dev gemi 21 kez Kuşadası'na demirleyecek
Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'ın, ilçeye 21 sefer gerçekleştireceğini belirtti.
Kuşadası, dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği
Güngör, sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini söyledi