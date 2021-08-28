Malatya'nın 128 yıllık kilisesi 'Taşhoran' ibadete açıldı

128 yıllık 'Taşhoran Kilisesi' yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açılırken, Ermeni vatandaşların ibadetlerini yapabilecekleri söylendi.

Malatya'daki Çavuşoğlu Mahallesi'nde 1893 yılında yapılan ve daha sonra atıl vaziyette kalan Taşhoran Kilisesi, restore edildi.

Yenilenmiş haliyle ilgi gören tarihi kilisenin açılışı bugün gerçekleştirildi.

"ERMENİ VATANDAŞLARIMIZ İNANÇ ZİYARETLERİNİ YAPABİLECEKLER"

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ermeni vatandaşlarının rahatça inanç ziyaretlerini yapabileceklerini belirterek şunları söyledi:

"Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve bu yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip, ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya, çok zengin bir kültür mirasına sahip. Bu anlamda UNESCO daimi listesine giren Arslantepe örnektir. Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dünya insanlığı burayı bir kültür ve tarih eseri olarak ziyaret ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler."





"BİZ BİRLİK, BERABERLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Ayrılıktan kimseye fayda gelmez, birlikte gelecek ve istikbal vardır. Biz birlik, beraberlik içerisinde olacağız." dedi.

"KARDEŞLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MESAJ"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, 100 yıl sonra onarılan kilisenin vatandaşların ibadetine açılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Mutluluğumuz ve memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. 100 yıl sonra bir sanat ve kültür merkezi olarak onarılan Taşhoran Kilisesi aynı zamanda Hristiyan vatandaşlar için ibadete de açılıyor. Elbette bunu, bu ülke barışı, birliği ve kardeşliği açısından çok önemli bir mesaj olarak algılıyoruz. Anadolu'nun gitmeye yüzmeye tutmuş zenginliklerinin kazandırılması ve tekrar gün ışığına çıkartılmasının hepimiz için büyük bir kazanç olduğunu belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından kilisenin açılışı gerçekleşti.





















