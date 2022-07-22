Marmara Denizi'ndeki turizm durakları

Kurban Bayramı tatili bitti ama seyahat etmek isteyenler rotalarını oluşturmak için plan yapmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatili bitti. Uzun bir tatil geride kalsa da hava sıcaklarının artması tatil yapmak isteyenlerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Özellikle İstanbullular kendilerine yakın olan lokasyonları tercih ettikleri için size Marmara Denizi'nin içindeki adalardan oluşan bir haber hazırladık.

Marmara Denizi'nde İstanbul'a bağlı tatil yapılacak Kınalıada, Heybeli, Burgaz ve Büyükada'dan oluşan 4 ada bulunurken Balıkesir'e bağlı tatil için elverişli de toplam 4 ada var. Bu adalar Marmara Adası, Avşa Adası, Ekinlik Adası ve Paşalimanı Adası olarak sıralanmaktadır.

Balıkesir'e bağlı tatil adaları

Marmara Denizi'nde bulunantoplam 14 adanın içinde Marmara Adası, Avşa Adası, Ekinlik Adası ve Paşalimanı Adası turistlere hitap ediyor.

İşte size Marmara Denizi'nde tatil için değerlendirilebilecek Balıkesir'deki en büyük iki adanın özellikleri:

Marmara Adası:

Marmara adalarının en büyüğü olan ve Türkiye'nin de en büyük ikinci adası olan Marmara Adası'na ulaşım İstanbul'dan deniz otobüsü ile 2,5 saat ve Erdek'e 1 saat 45 dakika uzaklıkta.

Adada konuklama alanları içinde pansiyonlar ağırlıklı olmak üzere oteller de bulunmaktadır.

Adanın merkezinin dışındaki koylarda denize girilebilmektedir.

Eğlence mekanlarının da bulunduğu ada sakinliği ile tanınır.

Avşa Adası:

Avşa Adası'na İstanbul'dan deniz otobüsü ve Tekirdağ'dan arabalı vapur GESTAŞ Ulaşım AŞ ile ulaşım sağlanmaktadır.

Avşa'nın merkezi dahil birçok noktasından denize girmek mümkündür. Eğlence mekanları ile ünlü adada, her bütçeye uygun konaklama bulunmaktadır.

Avşa, üzüm bağları ve bu yöndeki üretimi ile de turistlere hizmet etmektedir.