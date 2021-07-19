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    Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu

    Bayram tatili nedeniyle yazı, tatil bölgesinde geçirmek isteyen vatandaşlar Muğla'nın girişinde uzun kuyruklara sebep oldu.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 15:49
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    Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu

    Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü tatil bölgelerine akın etti.

    9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilini turizm kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

    En çok tercih edilen illerden biri olan Muğla da, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekliyor.

    HER YER DOLDU

    Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı.

    Yüzde 100’lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.

    Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu VİDEO

    Muğla ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu #1

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

    Muğla ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu #2

    20 DAKİKALIK YOL, 1 SAATE ÇIKTI

    Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye’nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.

    Muğla ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu #3

    Muğla ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu #4

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