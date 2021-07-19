Bayram tatili nedeniyle yazı, tatil bölgesinde geçirmek isteyen vatandaşlar Muğla'nın girişinde uzun kuyruklara sebep oldu.

Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü tatil bölgelerine akın etti.

9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilini turizm kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

En çok tercih edilen illerden biri olan Muğla da, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekliyor.

HER YER DOLDU

Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı.

Yüzde 100’lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.

Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu VİDEO



UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.





20 DAKİKALIK YOL, 1 SAATE ÇIKTI

Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye’nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.



