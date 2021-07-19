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- Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu
Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu
- İHA
- 19.07.2021 - 15:41
- Güncelleme : 19.07.2021 - 15:49
Sıcak havalar nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü tatil bölgelerine akın etti.
9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilini turizm kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.
En çok tercih edilen illerden biri olan Muğla da, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekliyor.
HER YER DOLDU
Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı.
Yüzde 100’lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.
Muğla'ya yerli turist akını, uzun araç kuyrukları oluşturdu VİDEO
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.
20 DAKİKALIK YOL, 1 SAATE ÇIKTI
Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye’nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık Yatağan-Menteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.