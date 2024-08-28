Muhafazakar Tatile Yepyeni Bir Standart: Namilatour Dünya turizm sektöründe bir ilke imza atan Namilatour , helal tatil yapmak isteyen misafirler için özel olarak geliştirdiği helal standartlarla sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Haber Merkezi

Helal standartlar, Namilatour güvencesi ve tecrübesiyle, tesislerin helal imkan, seçenek, hizmet ve servislerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesini kapsıyor. Bu sayede, helal tatil yapmak isteyen misafirler, gönül rahatlığıyla tatil planlarını yapabiliyor.

Namilatour , bünyesine almış olduğu tüm tesisleri kendi değerlendirme standartlarından geçirerek helal tatil için gereken olanakları karşılayıp karşılamadığını en şeffaf biçimde misafirlere sunuyor. Tesislerin aldığı dereceler - çok iyi, iyi veya kısmi helal standartlar - misafirlerin seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

Çok İyi Helal Standartlar kategorisindeki tesisler, helal uygunluk standartları konusunda uzmanlaşmış ve imkanlarını kolayca helal uygunluğa çevirebilen tesislerdir. Bu tesisler, misafirlerin "helal standartlar" özelinde talep edeceği önceliklere özen göstermekte ve yüksek memnuniyet sağlamaktadır.

İyi Helal Standartlar kategorisindeki tesisler, belirlenen kriterlere uygunluklarıyla misafirlerin isteklerini karşılayabilecek olanaklara sahiptir. Helal uygunluk standartlarını gözeten misafirler için de uyum gösterecek hizmetler sunarlar.

Kısmi Helal Standartlar kategorisinde ise tesisler, helal standartlara tam olarak uymasa da misafirlerin isteklerini kısmen karşılayabilecek imkanlara sahiptir. Bu tesisler, tüm imkanlarını helal standartlar üzerine düzenlememiştir, ancak kısmi olarak misafirlerin isteklerini karşılamaktadır.

Helal standartlar kriterleri arasında helal yiyecek içecekler, alkolsüz tesisler, kadınlara özel havuz ve plaj alanları ile kadınlara özel spa ve sağlık alanları bulunmaktadır. Misafirlerin bu imkanlardan faydalanabilmesi için tesiste bulunan tüm olanaklar titizlikle denetlenir ve değerlendirilir.

Namilatour, helal tatil arayışında olan misafirler için sunduğu bu yenilikçi yaklaşım ile dünya genelinde helal turizmde öncü olmayı hedeflemektedir. Helal standartları dünyada ilk kez uygulayan Namilatour, misafirlerin beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çalışmaya devam ediyor.

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