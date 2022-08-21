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    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum'da demirledi

    Santorini Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı büyük gemi "Norwegian Jade" Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yolcu Limanı iskelesine yanaştı.
    • 21.08.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 17:32
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    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum'da demirledi

    Kruvaziyer gemileri Türkiye'nin limanlarına demirlemeye devam ediyor.

    Norwegian Jade adlı Bahamalar bayraklı kruvaziyer gemi Santorini Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez uğradı.

    Yolcular Bodrum'u tarihi yapıtları gezdiler. Yolcular ağırlıklı olarak, sahilinde yürüyüş ve çarşılardan alışveriş yaptılar.

    Gemi 294 metre uzunluğunda

    Bahamalar bandıralı büyük gemi 294 metre uzunluğunda.

    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum da demirledi #1

    Toplam yolcu sayısı 1.214

    Geminin çoğunluğu Amerikalı İngiliz ve İspanyollar olmak üzere toplam 1.214  yolcu ve 1.029 personel bulunuyor.

    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum da demirledi #2

    Gemi, Bodrum Yolcu Liman'ına ilk kez yanaştı

    Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez gelen geminin yolcuları gümrük işlemlerinden sonra kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimisi de tarihi yerleri ve çarşıları gezerek alışveriş yaptı.

    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum da demirledi #3

    Sonraki durağı Heraklion Limanı

    Geminin sonraki durağı Yunanistan'ın Girit Adası'nda Heraklion Limanı olduğu belirlenen gemi bu akşam ilçeden ayrılacak.

    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum da demirledi #4

    Norwegian Jade, ilk kez Bodrum da demirledi #5


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