Norwegian Jade, ilk kez Bodrum'da demirledi

Santorini Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı büyük gemi "Norwegian Jade" Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yolcu Limanı iskelesine yanaştı.

Kruvaziyer gemileri Türkiye'nin limanlarına demirlemeye devam ediyor.

Norwegian Jade adlı Bahamalar bayraklı kruvaziyer gemi Santorini Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez uğradı.

Yolcular Bodrum'u tarihi yapıtları gezdiler. Yolcular ağırlıklı olarak, sahilinde yürüyüş ve çarşılardan alışveriş yaptılar.

Gemi 294 metre uzunluğunda

Bahamalar bandıralı büyük gemi 294 metre uzunluğunda.

Toplam yolcu sayısı 1.214

Geminin çoğunluğu Amerikalı İngiliz ve İspanyollar olmak üzere toplam 1.214 yolcu ve 1.029 personel bulunuyor.

Gemi, Bodrum Yolcu Liman'ına ilk kez yanaştı

Bodrum Yolcu Limanı'na ilk kez gelen geminin yolcuları gümrük işlemlerinden sonra kimisi sahilde yürüyüş yaparken kimisi de tarihi yerleri ve çarşıları gezerek alışveriş yaptı.

Sonraki durağı Heraklion Limanı

Geminin sonraki durağı Yunanistan'ın Girit Adası'nda Heraklion Limanı olduğu belirlenen gemi bu akşam ilçeden ayrılacak.