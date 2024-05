Osmanlı'nın hac güzergahı: Sufi Yolu

AA & Ensonhaber

2018 yılında Hollanda'da Sedat Çakır ve eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan Sufi Yolu Vakfı, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye gitmek için kullandıkları Sufi Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Vakıf, son 6 yıldır, isteğe bağlı olarak İstanbul'dan yola çıkan katılımcılarla Yalova'da buluşup Konya'ya doğru yürüyüş ve bisiklet turları düzenliyor.

Grup üyelerinin vakıf tarafından verilen sembolik pasaportlarına, uğradıkları yerleşim yerlerinde vakfın temsilcilerince bölgeye geldiklerine dair mühür basılıyor.

Yalova'dan Konya'ya 1 aylık yürüyüş

Bu yıl Yalova'dan yolculuklarına başlayan, 11 gün yürüyerek Bilecik'e ulaşan Türk, Hollandalı ve ABD'li grup üyeleri, kent merkezindeki Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Eskişehir ve Afyonkarahisar güzergahını tamamlayarak yaklaşık 29 gün sonra Konya'daki Mevlana Türbesi'nde yürüyüşlerine son verecek.

İstanbul'dan başlandığında yolculuk 40 gün sürüyor

Vakfın Genel Sekreteri Sedat Çakır, 2016'da rotayı ortaya çıkarmak için çalışmalara başladıklarını, vakfın kurulmasıyla da turları faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Her yıl rotayı yürüyerek ya da bisikletle katettiklerini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

İstanbul'dan başladığınızda rota 40 gün sürüyor. Her yıl mayısın ilk cuma günü Yalova'dan yola çıkıyoruz, Konya'ya gidiyoruz. İstanbul bölümünü yürüyecekler ise münferit olarak dolaşıyorlar. İstanbul her ne kadar 17 kilometre olsa da alandan dolayı yaklaşık 1 haftaya ihtiyaç oluyor. Bu nedenle İstanbul'u grup halinde yürümüyoruz. Her sene yaklaşık 10 kişilik grubumuz oluyor. Genelde yurt dışından geliyorlar. Bu yıl ABD'liler ve Hollandalılar var. Gruplarımızı oluştururken sosyal medyadan ve vakfın internet sitesinden yararlanıyoruz.