Oteller için e-fatura zorunluluğu 3 milyon TL ciroya düştü

2014 yılında 25 milyon TL ve üzeri yıllık cirolu firmalar için başlayan e-fatura zorunluluğunda, 2021 yılında 4 milyon TL’ye geriledi. Bu ücret 2022 yılında da 3 milyon TL’ye düştü.

Kazanç tutarını belirlemek için 2014'ten bu yana otellerde de uygulanan e-fatura zorunluluğu sadece ciro kriterine bağlı olmaktan çıktı.

Herhangi bir ciro limiti olmadan ya da düşük cirolara sahip birçok sektör e-fatura zorunluluğu kapsamına girdi.

Birçok işletme dahil oldu

2014 yılında alkollü, kolalı ve gazlı içecek sektöründeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan benzin istasyonları, sebze meyve halcileri, demir çelik gibi değerli maden üreticileri, ihracatçı ve ithalatçıları, eczaneler, optisyenler gibi tüm SGK ile iş yapan sağlık işletmelerine kadar uzandı.

e-Fatura, sektörel zorunluluk oldu

2022 yılı 1 Temmuz itibarıyla, tüm oteller ile cirosu 1 milyon TL’yi geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaretçilerin de e-fatura sektörel zorunluluk kapsamına girdiğini vurgulayan Edm Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş ile getirilen yeni kriterler şu şekilde konuştu;

"Bahsini ettiğimiz Tebliğ’de, e-faturaya geçiş için konaklama sektörüne özel bir durum görüyoruz, şöyle ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren işletmelere ciro limiti öngörmeksizin e-fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş bulunuyor. Bu da demektir ki, oteller cirolarına bakmadan 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle düzenlemeleri gereken her faturayı elektronik ortamda düzenlemelidirler."





Oteller için daha kolay

DHA'ya yaptığı konuşmasında oteller açısından sistemin işlenebilirliğini değerlendiren Ermiş, "Oteller için e-fatura düzenlemek aslında kolay. Neden? Çünkü zaten birçok otel, müşteri – misafir takibi için çeşitli otel yazılımları kullanıyorlar. Teknolojiye alışkın otel çalışanları için e-fatura düzenlemek bu bakımdan zor görünmüyor. Otel yazılımı kullanmayan işletmeler için de dijital dönüşüm şirketleri tarafından çeşitli alternatifler sunulmaktadır. E-dönüşüm alanında hizmet veren şirketler (bunlara sektörde entegratörler deniliyor), otellerin e-dönüşümüne hızlı ve verimli cevaplar vererek otellerin bu dijital sürece kolaylıkla adapte olmalarını sağlıyor. Ülkemizde 15 bin üzeri otel mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura, 1 Ocak 2023 itibarıyla e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarımı hizmetleri zorunluluk kapsamına gireceklerdir.

Motorlu taşıt satıcılarının da 1 Temmuz itibarıyla e-fatura zorunluluğuna gireceğini aktaran Ermiş, “Ülkemizde 70 bin üzeri oto galeri mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura; 1 Ocak 2023 itibarıyla e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarımı hizmetleri zorunluluk kapsamına gireceklerdir." ifadelerini kullandı.