Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Birkaç hafta önce kış turizmine hazırlamak için yapay karın yağdırıldığı Palandöken Kayak Merkezi bu kez doğal kar yağışı ile beyaza büründü.

Erzurum'da aaralıklarla etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

KAYAK MERKEZİ KARLA KAPLANDI

Yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı ile kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kesimleri de karla kaplandı.

Palandöken'in zirvesi yeniden bembeyaz - Video

VATANDAŞLAR, 9 SANTİMİ BULAN KARIN TADINI ÇIKARDI

Kar kalınlığının 9 santimetreyi bulduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.