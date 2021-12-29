Portekiz Golden Visa Faydaları

Vatandaşlık Veren Ülkeler arasında Portekiz önemli avantajlar sunar çünkü Portekiz Vatandaşlığı demek Avrupa Birliği Vatandaşlığı demektir.

2022 yeni Portekiz Golden Visa yasaları hâlâ yatırımcı ve ailesi için önemli faydalar sunmaya devam etmektedir.

Portekiz'de Yatırım Yaparak Nasıl Avrupa Vatandaşlığı Alınır?

Portekiz’de yatırım yaparak Golden Visa oturum programına dâhil olunabilir ve Portekiz Vatandaşlığı alınabilir. Vatandaşlık Veren Ülkeler arasında Portekiz önemli avantajlar sunar çünkü Portekiz Vatandaşlığı demek Avrupa Birliği Vatandaşlığı demektir. Portekiz pasaportuna sahip bir kişi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayabilir, çalışabilir, her türlü sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanabilir.

Çifte Vatandaşlık Nedir?

Çifte Vatandaşlık kişinin birden fazla devletin vatandaşlığına sahip olma durumudur. Portekiz Çifte Vatandaşlık Veren Ülkeler arasındadır. Yani Portekiz Vatandaşlık almak Türk vatandaşlığından çıkmak koşulunu doğurmaz. Çift Vatandaşlık Avantajları iki devlet için de geçerlidir. Çifte vatandaşlığa sahip kişi iki ülkenin de avantajlarından faydalanabilir. Örneğin Türkiye’den emeklilik hakları devam ederken Ab Vatandaşlığı kişiye 26 Schengen ülkesinde yaşama, çalışma ve sağlık-eğitim hizmetlerinden faydalanma hakkı tanır.

Portekiz'e Yatırım Yapmanın Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

•Portekiz’de yaşama, çalışma ve okuma hakkı,

•Schengen Bölgesi’nde vizesiz dolaşma özgürlüğü,

•Portekiz sağlık sisteminden faydalanma hakkı,

•Beş yılın sonunda ailece Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı.

Portekiz’e yatırım yaparak Golden Visa Portekiz oturum programına başvurulabilir.

Golden Visa Nedir?

Yatırım karşılığında bir Avrupa Birliği ülkesinde ailece süreli oturum almaktır.

Portekiz Golden Visa Nedir?

Portekiz Yatırım karşılığında Golden Visa Başvurusu kabul etmektedir. Ancak yatırımcı Portekiz Golden Visa yasalarına göre beş ayrı yatırım olanağından birini seçerek Golden Visa Başvurusu yapabilir. Gayrimenkul seçeneğinde dört farklı kategori vardır. Bunlara ek olarak yatırım fonu satın alarak da Golden Visa Başvurusu yapmak mümkündür. Bu seçeneklerin hepsinde de süreç ve kazanılan haklar aynıdır. Kişi sadece kendine uygun olan yatırım konusunda bir seçim yapmış olur.

Golden Visa başvuru sahibi aile birleşimi yoluyla bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini de bu programa dâhil edebilir. Böylece tek bir yatırımın şemsiyesi altında pek çok kişi Portekiz Golden Visa haklarından faydalanabilir. Golden Visa Portekiz programına dâhil olmuş tüm aile fertleri beş yıl boyunca yılda en az 7 gün Portekiz’de bulunmalıdır. Beş yıl sonra Portekiz Vatandaşlığı başvurusu yapmak mümkün olacaktır. Diğer ülkelerin Golden Visa programlarıyla karşılaştırıldığında Portekiz En Kolay Vatandaşlık Veren Ülke konumundadır.

Portekiz'de Gayrimenkul Satın Almak Kolay mıdır?

Portekiz’de gayrimenkul satın almak prosedür bakımından zor değildir. Belli aşamalardan geçerek ve kurumsal bir hukuk danışmanlığı alarak güvenli bir şekilde ilerlenebilir ve işlemler sonuçlandırılır. Ancak, Portekiz Emlak Danışmanlığı almak elzemdir. Portekiz’in lokal emlak piyasasındaki güncel bilgilere, doğru yatırım seçenekleri konusunda yönlendirebilecek alt yapıya ve donanıma sahip bir kuruluşla ilerlenmelidir. Portekiz Golden Visa alanında uzman EUPorto doğuştan Portekizli-Türk olmanın ve çeyrek asırlık Avrupa finans/gayrimenkul alanlarında deneyimli alt yapısıyla Portekiz Yatırım Danışmanlık konusunda güvenilir, şeffaf ve kârlı yatırımları Golden Visa yatırımcılarıyla paylaşır, Portekiz’deki güçlü partnerleriyle Golden Visa işlemlerini sonuçlandırır. Portekiz Golden Visa konusunda danışmak için etkinliklerimiz sayfasından ücretsiz bire bir görüşme talep edilebilir.