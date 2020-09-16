Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor

Birçok Avrupa ülkesinin Yunanistan'daki koronavirüs tehlikesine karşı önlem almaya başlaması üzerine rotasını Türkiye'ye çeviren tatilcilerin sayısı artışa geçti.

Pandemi döneminin ardından turizm sektörü yaralarını sarmaya başladı.

Koronavirüs tedbirlerine büyük bir hassasiyetle uymaya başlayan işletmeciler, emeklerinin karşılığını buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sıkı takiplerinin ardından Antalya'ya gelen turistler her şeyden oldukça memnun kaldı.

Bu başarı, Türkiye'nin az olan tatil seçenekleri arasında öne çıkmasına neden oldu.

YUNANİSTAN'DA KORONA TEHLİKESİ

Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasına neden olan başka bir sebep de Yunanistan'ın koronavirüsle mücadelede başarısız kalması oldu.

İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, Yunanistan'a gidişi zorlaştırdı. Bu uygulamalar da Türkiye'ye gelen turist sayısına olumlu katkı sağladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya'da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı.

EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELİYOR

Ağustos ayında ise Almanya'nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya'nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya" dedi.

"REZERVASYONLAR UMUT VERİCİ"

Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da kasım-aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya'daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.

15 GÜNDE AĞUSTOSU GEÇTİ

Antalya'ya gelen turistlerin ilk ayak bastıkları nokta olan Fraport-TAV Antalya Havalimanı'nın eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz da Rusya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep olduğunu belirten Deniz Varol, ağustos ayında 225 bin Rus turistin geldiği Antalya'da, eylül ayının sadece 15 günlük sürecinde aynı sayıya ulaştıklarını açıkladı.

RUSYA VE UKRAYNA....

Varol, eylül ayının tamamının 500 bin yolcuya yaklaştığını, bunların yarısının neredeyse Rus yolcu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var." dedi.

YOLCU TRAFİĞİNİN YÜZDE 50'Sİ RUS

Antalya için Rus trafiğinin her zaman konuşulduğuna dikkati çeken Bilgihan Yılmaz ise “Ruslar muhtemelen bu sene yıl sonunda Antalya trafiğinin yüzde 50'sini teşkil edecek. Bu da geçen senelerde yüzde 35'lerde olan bir ülke için ciddi artış. Rusya'nın hangi ülkelere uçuş izni verdiği listeye bakarsanız, kısa bir liste. Bunun da tabi etkisi var. Aynı zamanda Antalya'da sadece Ruslara değil tüm turistlere, ziyaretçilere sunulan paketler çok cazip. Hem uygun hem kalite çok yüksek. Sezonu eylülde kapatan Rus trafiği muhtemelen ekim- kasıma kadar da uzayabilir." diye konuştu.