Dolar
7.4847
0.0066%
Euro
8.9017
0.1586%
Altın
1964.98
0.4339%
Borsa
1107.29
0%
G. Altın
473.049
0.4838%
Bitcoin
80155.96
-0.6472%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Salda Gölü'ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi

    Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 08:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Salda Gölü'ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da geçilen normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı.

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero krateriyle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından ünü iyice artan Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

    YAKLAŞIK 4 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ

    Yerli ve yabancı binlerce kişi özel otomobilleri ve tur otobüsleriyle Salda'ya geliyor.

    Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü, 1 Haziran'dan itibaren 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #1

    TURİSTLER HAYRAN KALDI

    ABD'den gelen ve Türkiye turu yaptığını söyleyen Shawn Davie, Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu söyledi.

    Davie, "Türkiye turuna çıktım. Eğirdir Gölü'nü de gördüm ama Salda'nın mavisi çok daha güzel" diye konuştu.

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #2

    Kazakistan'dan geldiğini söyleyen Anastasiya Kuznetsova, "Salda Gölü muhteşem." dedi.

    İstanbul'dan gelen Furkan Demirbay, "Beklediğimden güzel çıktı. Haberlerde izlemiştim. Bugün de çok kalabalık. Çok güzel, görülmesi gereken yerlerden birisi. Herkesin gelip görmesini isterim." dedi.

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #3

    Rusya'dan gelen Yaraslova Lektorova da "Salda Gölü çok güzel, harika bir göl" diye konuştu.

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #4

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #5

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #6

    Salda Gölü ne normalleşme sürecinde yoğun ilgi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir