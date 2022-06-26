Samsun’da mutlaka görülmesi gereken 14 yer

Samsun, Karadeniz kültürünü güzel bir şekilde yansıtan özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihteki yeri ile Türkiye’de öne çıkan şehirlerindendir.

Turistlere dört mevsimin harika hallerini sunması, denizle dağların eşsiz renk uyumu ve pek çok aktivite olanağı ile eşsiz bir şehirdir. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin günümüze kadar ulaşan izleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehir olmasının yanı sıra günümüzde Samsun gezilecek yerleri ile de yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görmektedir.

Amisos Tepesi

Samsun’a yeşil alanların arasında yüksek bir tepeden bakan Amisos Tepesi, şehri kuşbakışı izlemek isteyenler için en ideal yerdir. Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta yer alan tepe, özellikle yeşil alanları ve deniz manzarasıyla ilgi görmektedir. Aynı zamanda geçmişte yaşayan medeniyetlerden günümüze ulaşan anıt mezarların yer aldığı tepede pek çok günlük etkinlik yapılabilmektedir. Amisos Tepesi’ne eğlenceli bir teleferik yolculuğuyla çıkan ziyaretçiler, eşsiz manzara seyrinden sonra bölgede lezzetli yemeklerin sunulduğu restoranlarda vakit geçirebilmekte, hediyelik ürünler satan dükkanlardan alışveriş yapabilmektedir.

Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Samsun’da 1981 yılından bu yana faaliyet gösteren Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, şehirde ve çevresinde elde edilen Kalkolitik, Hitit, Helen, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri ziyaretçileriyle buluşturmaktadır. Müzede özellikle Amisos Tepesi’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen eserler ziyaretçilerin ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Bu eserler arasında altın taç, bilezik, küpe gibi takılar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra bronz bir heykelin, çanak çömlek, mezar stelleri, kabartmalar ve som altından ölü hediyelerinin sergilendiği müze geçmişin izini yansıtan bu değerli eserlerle Samsun’da öne çıkmaktadır.

Kent Müzesi

Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir rolü olan Samsun’un tarihi geçmişini, coğrafi özelliklerini ve kültür tarihini öğrenmek isteyen ziyaretçiler şehirde Kent Müzesi’ni ziyaret etmelidir. 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Kent Müzesi, kapılarını Karadeniz’in en güzel şehirlerinden biri olan Samsun’u merak eden turistlere yıl boyunca açık tutmaktadır. Yedi bölümden oluşan Samsun Kent Müzesi, şehrin geçmişi, savaş, mübadele ve göç zamanları hakkında turistlere detaylı bilgiler vermektedir. Müze balmumu heykelleriyle şehrin yemek ve düğün kültürünü yansıtmaktadır.

Bandırma Vapuru Müzesi

Samsun sahilinde turistik alanlardan biri olan Bandırma Vapur Müzesi, aslına uygun olarak yaptırılmıştır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın başlatmak için geldiği vapur şehirde deniz kenarında müze olarak turistlerin karşısına çıkmaktadır. İçerisinde şehitler anıtı, balmumu heykelleri, Atatürk’e ait eşyalar ve fotoğrafların sergilendiği Bandırma Vapuru, adeta özgürlüğü simgeleyen bir müze olarak ziyaretçilerine unutulmaz anlat yaşatmaktadır.

Samsun Büyük Camii

Samsun’un en büyük dini yapılarından olan Büyük Camii, 1300 yıllardan günümüze gelen tarihi bir mimaridir. Hıdır Bey tarafından ahşap bir şekilde inşa edilen camii, 1869 yılında yaşanan yangında tamamen yansa da yeniden yaptırılarak halka kazandırılmıştır. İbadethaneleri gezmeyi seven turistler için mimarisiyle oldukça ilgi gören Samsun Büyük Camii Selçuklu dönemi eseri olarak ilgi görmektedir. Büyük kubbesi ve iç mekanıyla ziyaretçileri adeta büyülemektedir.

Atakum Sahili

Samsun, Karadeniz’in yeşili bol şehri olduğu kadar muhteşem sahiliyle de turistlere cazip gelen bir yerdir. Özellikle Atakum sahili pek çok plajıyla ilgi görmektedir. Kilometrelerce uzunluktaki bu sahil yaz mevsiminde rağbet edilen bir bölgedir. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra eğlence mekanları, restoranları ve bisiklet yolları ile Atakum gündüzü ve gecesi ile birçok aktivite imkanı sunmaktadır.

Sahilde uzun yürüyüşlerin sonunda gün batımını izlemek paha biçilemez bir deneyimdir. Bölgede ayrıca alışveriş merkezleri, dinlenme alanları, sinema, park ve iskeleler de bulunmaktadır. Dileyen ziyaretçiler Atakum sahilinde gezebilirken, çeşitli mekanlarda sevdikleriyle vakit geçirebilmektedir.

Geyikkoşan Sahili

Geyikkoşan Sahili, Samsun’un yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nin en güzel sahillerinden biri olarak görülmektedir. Alaçam ilçesinde turistlerin yürüyüş ve piknik gibi günlük aktiviteleri yapabilecekleri Geyikkoşan Sahili’nde keyifli bir deniz deneyimi için ziyaret edebilecekleri büyük bir kumsala sahip plaj ve birçok kafe de mevcuttur. Eşsiz bir gün batımı manzarası için Geyikkoşan Sahili, Samsun’da en ideal alanlardan biridir.

Akalan Şelaleleri

Samsun’un en önemli turistik yerlerinden biri olan Akalan Şelaleleri, şehir merkezine 100 kilometre uzaklığından bulunan doğal güzelliklerden biridir. Büyüklü küçüklü 18 tane şelaleden oluşan bu doğa harikaları 15 metre yükseklikten düşerken sunduğu büyüleyici görünümle ziyaretçilerin gözlerini doldurmaktadır. Samsun’da tabiatın içerisinde bol oksijenli ve serin bir havaya sahip olan Akalan Şelalelerinin çevresinde ziyaretçiler yürüyüş ve piknik gibi günlük aktiviteler de yapabilmektedir.

Şahinkaya Kanyonu

Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmağın binlerce yılda aşındırmasıyla oluşan bir doğal güzellik olarak Samsun Vezirköprü’de yer almaktadır. Uzunluğu 1500 metre, yüksekliği ise 324 metre olan kanyon Türkiye’nin ikinci büyük kanyonu olarak 2015 yılında tabiat parkı olarak seçilmiştir. Yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi gören Şahinkaya Kanyonu trekking, kamp, kano ve tekne turu gibi pek çok etkinliğin yapılmasına imkan vermektedir.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yıl içerisinde pek çok kuş türünün uğradığı bir yer olarak turistlerin ziyaret ettiği alanlardandır. Şehir merkezine oldukça yakın olan bölge turistlere de doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve piknik gibi birçok günlük etkinlik yapma imkanı sağlamaktadır. Bölgede ziyaretçiler için yürüyüş yolları, kuş gözlem kuleleri, kır lokantaları ve hediyelik eşya satan dükkanlar bulunmaktadır.

Kabaceviz Şelaleleri

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yer alan Kabaceviz Şelaleleri, sesi ve görüntüsüyle huzurlu bir gün sunmaktadır. Pek çok canlı çeşidini barındıran şelaleler 15,35 ve 65 metre gibi yüksekliklerden akmaktadır. Çevresinde ise ziyaretçiler doğa gezileri, dağcılık, trekking, piknik, kamp ve fotoğrafçılık gibi aktiviteler yapabilmektedir. Yeşil alanların arasındaki Kabaceviz Şelaleleri şehirden uzaklaşıp serin bir atmosferde gün geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Samsun’un görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri olan şelaleler eşsiz bir manzarayı gözler önüne sermektedir.

Amazon Köyü

Amazon Köyü, Samsun’da Batıpark’ta 50 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Amazon Adası’nın içerisinde yer almaktadır. Efsaneler göre Samsun’da geçmiş zamanlarda Amazon kadınlarının yaşadığına inanıldığından, burada onların günlük hayatlarını yansıtan eserler sergilenmektedir. 2.5 dönümlük bir alanda Amazonların heykelleri, kabartmaları, yaşamlarından eşyalar ve sergiler bulunmaktadır. Şehrin kültürel motiflerinden görülen Amazonlar ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyen ziyaretçiler tarafından bu alan oldukça ilgi görmektedir.

Ladik Gölü

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü, 7 kilometre uzunluğu ve 870 hektarlık alanıyla özellikle hafta sonlarında oldukça ilgi gören gezi yerlerindendir. Şehirden uzaklaşıp günün yorgunluğundan kurtulmak isteyenler için çevresindeki orman ve dağlarla eşsiz manzaralar sunan Ladik Gölü, sakinleşmek ve dinlenmek için en ideal alandır. İçerisindeki sazan, kızılkanat, turna balığı ve tatlı su levreği gibi balık çeşitleriyle de önemli bir turistik bölgedir.

Tekkeköy Mağaraları

Tekkeköy Mağaraları, arkeolojik sit alanı ve Türkiye’de bulunan en eski üçüncü yerleşim yeri olarak dikkat çekmektedir. Büyüklü küçüklü oyu ve mağaraların bulunduğu alandaki bu oluşumlar milattan önce 15 bin ile 60 bin yıllarından kaldığı düşünülmektedir. Kazı çalışmalarından el baltaları, mızrak uçları, kesici aletler ve o dönemlerin gündelik hayatını yansıtan eserler çıkmıştır. Samsun’da vadi boyunca yükselen Tekkeköy Mağaralar, geçmişin izlerini yansıtmasıyla ve etrafındaki doğal güzellikler oldukça ilgi görmektedir.