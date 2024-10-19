Sarıkamış'ta kış manzaraları

İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Sarıçam ormanlarının arasında yer alan ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, ilk karın yağmasıyla tamamen beyaz bir örtüye büründü.

Kar altında kalan sarıçam ağaçları, ilçeye masalsı bir hava katarken, soğuk havaya rağmen doğanın sunduğu kartpostal güzelliği göz kamaştırıcı manzaralar yarattı.

"HARİKA KARELER YAKALADIK"

Sarıkamış’a sezonun ilk karının düştüğünü söyleyen bir ziyaretçi,

2 bin 300 metre rakımda, Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz. Her yer bembeyaz. Umarız bu yıl bereketli bir sezon geçiririz. Fotoğrafçılar olarak geldik ve sarıçam ağaçlarının beyazla kaplandığı bu muhteşem manzarayı fotoğrafladık. Harika kareler yakaladık

dedi.

PEKÇOK HAYVANIN YAŞAM ALANI

Ayrıca Sarıkamış’ın ev sahipliği yaptığı vahşi yaşam da dikkat çekiyor. Başta boz ayılar olmak üzere vaşak, kurt, yaban domuzu, ceylan, tilki ve tavşan gibi pek çok hayvanın yaşam alanı olan Sarıçam ormanları ve kayak merkezi, havadan görüntülendiğinde büyüleyici bir manzara sundu.