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    Seyahat severler için 2022'de gezilecek en güzel yerler

    Dünyanın farklı noktalarında bulunan tarihi güzellikleri keşfetmek isteyenler için harika 10 tatil rotası...
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 17:53
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    Seyahat severler için 2022'de gezilecek en güzel yerler

    Gezginlerin Seçimleri adı altında bir liste yayınlayan Tripadvisör isimli seyahat rehberlik platformu dünyada gezilebilecek en güzel lokasyonları paylaştı.

    Amerika'dan İtalya'ya, İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birbirinden farklı rotalar gezginler tarafından bu listeye alınmış.Sizde bu yaz yurtdışı tatili düşünüyorsanız bu mekanları ziyaret edebilirsiniz.

    Sagrada Familia Kilisesi / Barselona / İspanya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #1

    Colosseum / Roma / İtalya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #2

    Empire State Binası / New York / ABD

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #3

    Şeyh Zayid Camii / Abu Dhabi / BAE

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #4

    Uffizi Galerisi / Floransa / İtalya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #5

    Plaza De Espana / Sevilla / İspanya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #6

    Iguazu Şelalesi / Foz do Iguaçu /Brezilya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #7

    Roma Hamamı / Bath / İngiltere

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #8

    Tanrıların Bahçesi / Colorado / ABD

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #9

    Trevi Fountain / Roma / İtalya

    Seyahat severler için 2022 de gezilecek en güzel yerler #10


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