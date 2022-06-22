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Seyahat severler için 2022'de gezilecek en güzel yerler
Dünyanın farklı noktalarında bulunan tarihi güzellikleri keşfetmek isteyenler için harika 10 tatil rotası...
- Haber Merkezi
- 22.06.2022 - 17:45
- Güncelleme : 22.06.2022 - 17:53
Gezginlerin Seçimleri adı altında bir liste yayınlayan Tripadvisör isimli seyahat rehberlik platformu dünyada gezilebilecek en güzel lokasyonları paylaştı.
Amerika'dan İtalya'ya, İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birbirinden farklı rotalar gezginler tarafından bu listeye alınmış.Sizde bu yaz yurtdışı tatili düşünüyorsanız bu mekanları ziyaret edebilirsiniz.
Sagrada Familia Kilisesi / Barselona / İspanya
Colosseum / Roma / İtalya
Empire State Binası / New York / ABD
Şeyh Zayid Camii / Abu Dhabi / BAE
Uffizi Galerisi / Floransa / İtalya
Plaza De Espana / Sevilla / İspanya
Iguazu Şelalesi / Foz do Iguaçu /Brezilya
Roma Hamamı / Bath / İngiltere
Tanrıların Bahçesi / Colorado / ABD