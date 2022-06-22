Seyahat severler için 2022'de gezilecek en güzel yerler

Seyahat severler için 2022'de gezilecek en güzel yerler

Dünyanın farklı noktalarında bulunan tarihi güzellikleri keşfetmek isteyenler için harika 10 tatil rotası...

Gezginlerin Seçimleri adı altında bir liste yayınlayan Tripadvisör isimli seyahat rehberlik platformu dünyada gezilebilecek en güzel lokasyonları paylaştı.

Amerika'dan İtalya'ya, İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birbirinden farklı rotalar gezginler tarafından bu listeye alınmış.Sizde bu yaz yurtdışı tatili düşünüyorsanız bu mekanları ziyaret edebilirsiniz.

Sagrada Familia Kilisesi / Barselona / İspanya

Colosseum / Roma / İtalya

Empire State Binası / New York / ABD

Şeyh Zayid Camii / Abu Dhabi / BAE

Uffizi Galerisi / Floransa / İtalya

Plaza De Espana / Sevilla / İspanya

Iguazu Şelalesi / Foz do Iguaçu /Brezilya

Roma Hamamı / Bath / İngiltere

Tanrıların Bahçesi / Colorado / ABD

Trevi Fountain / Roma / İtalya



