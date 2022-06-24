Seyahate çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken 7 Kural

Çıkacağınız seyahatlerde ve seyahat esnasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.Bunlara uyarak hareket ederseniz seyahat esnasında kafanız rahat olacaktır..

Seyahat etmek her insana huzur veren bir aktivitedir.Ülkemizde ve dünyada keşfedilmeyi bekleyen bir sürü seyahat noktası var.

Seyahate çıkmak için birisine ihtiyacınız yok.Eğer kendinize güveniyorsanız tek başınıza birçok yere giderek hem yeni insanlarla tanışarak sosyalleşebilir hem yeni yerler keşfederek ufkunuzu genişletebilirsiniz.

Seyahate çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. İşte o kurallar;

1 - Seyahat planınızı ertelemeyin

Eğer bir seyahate çıkmak istiyorsanız bunu ertelemeyin.Kendinize farklı bahaneler bularak ertelediğiniz her tatil planı eksik kalacaktır.Yeni yerler ve insanlar keşfetmek için hemen valizinizi hazırlayın ve yola koyulun.

2 - Kısa seyahatlerle başlayın

Seyahatinize tek başınıza gidecekseniz ilk olarak kısa tatil rotaları belirlemeniz daha doğru olacaktır.Yaşadığınız yere yakın tatil rotalarına bir gecelik veya haftasonu kalacak şekilde planlar yapabilirsiniz.Bu şekilde başlayacağınız seyahatler size ilerideki planlarınız için daha iyi tecrübe olacaktır.

3 - Acil durumlar için özel güvenlik uygulamalarını indirin

Seyahatlerinizde kendinizi iyi ve güvende hissetmek için bazı güvenlik uygulamalarını telefonunuza indirebilirsiniz.Bu sayede olası acil durumlarda yardımınıza güvenlik güçleri ve acil servisler gelecektir.Bu uygulamalar cihazınızın konumunu alarak sizi kolaylıkla bulabilecektir.Bu uygulamalar sizin önceden kaydedeceğiniz kişilere acil durumlarda haber verme özelliğine sahiptir.

4- Tatile sezon sonu çıkmaya çalışın

Sezon biterken çıkacağınız tatiller hem daha az maliyetli hemde daha sakin ve huzurlu geçecektir.Sezonun en yoğun günlerinde aşırı kalabalıklar ve yüksek maliyetler tatilde canınızı sıkabilir.Tatile sezon sonu çıkmanın en güzel yanı hem daha ılık havalarda hemde az maliyetle daha uzun tatil yapabilecek olmanızdır.

5 - Anlık planlar yapın

Seyahat edeceğiniz lokasyonda neler yapılır, nasıl vakit geçirilir bunları tabiki araştırarak yola çıkın ancak anlık gelişebilecek aktivitelerede hazırlıklı olun ve farklı maceralara tanıklık edin.Tanışacağınız farklı insanlar size farklı yerleri keşfetme olanağı sunabilir.

6 - Rotanızın güvenliğini araştırın

Gitmeyi düşündüğünüz rotanın güvenli olup olmadığı son derece önemlidir.Daha önce oraya giden tanıdıklarınız veya internet yorumlarına bakarak tatil rotanızın güvenliğinden emin olun.Gideceğiniz yerde yaşayacaklarınıza önceden önlem alarak gitmeniz sizin için rahatlatıcı olacaktır.

7 - Seyahat sigortanızı yaptırmayı unutmayın

Bu sigortayı genellikle yurtdışı seyahatlerinden önce yaptırmanız çok iyi olacaktır.Yurtdışında sağlık hizmetlerinin pahalılığından dolayı bu tarz durumlara önlem olarak seyahat sigortası yaptırabilirsiniz.Bu sayede olası bir sağlık sorunu yaşadığınızda kafanız rahat olacaktır.