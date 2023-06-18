Sezon açıldı! Bodrum'da yat ve tekne turizmi hareketlenecek Muğla'nın Bodrum ilçesi, limanı ve koylarındaki tekneler bir başka tatil seçeneği olarak turistlerin ilgisini çekiyor.

AA

Yatlarla tatil yapmak herkesin hayalini süslüyor.

Bodrum ise koylarında demirleyerek yatta tatil yapmak için ideal mekanlardan biri.

Dillerden düşmeyen "Mavi Tur" da bu seçeneklerin genel adı.

Bu nedenle Bodrum'da yat ve tekne turizmi sektörünün temsilcileri hareketli bir sezon bekliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat ve tekne turizmi sektörünün temsilcileri, kaliteli hizmetle sezonun hareketli geçeceğini tahmin ediyor.

Profesyonel yat işletmecileri hazırlıklarına başladı

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla profesyonel yat işletmecileri, tüm hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeciler, zengin yat filosuyla konuklarına unutulmaz biz tatil yaşatmayı amaçlıyor.

Yat turizmi sezonu yoğunlaştı

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği Başkanı Güneş Aysun, yat turizmi sezonunun yoğunlaşmaya başladığını söyledi.

Yerli ve yabancı turistte artış bekleniyor

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış beklediklerini ifade eden Aysun, mürettebat, tekne ve sektör olarak yoğunluğa hazır olduklarını kaydetti.

Yat turizm sektörünün en yoğun döneminin haziranda başlayıp eylül ortasına kadar sürdüğünü anlatan Aysun, şu bilgiyi verdi:

Ana limanlarımız Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye, Bozburun ve Antalya. Bu bölgelerde tahminen 1.500'den fazla belgeli gulet var. Bunların hepsi aktif olmayabiliyor ama yüksek sezonda çoğu turlara çıkıyor. 'Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha yavaş gidiyor' diyoruz ama son dakika rezervasyonlarıyla sektörün tekrar yoğun olarak devam edeceğini düşünüyoruz.

"Hayatınızı emanet ettiğiniz teknenin ticari lisanslı olması önemli"

Yat kiralarken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Aysun, temmuz-ağustos arasında doluluk oranlarının yüzde 80'i geçmesini beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

En önemli konulardan birisi kiraladığınız, hayatınızı emanet ettiğiniz teknenin mutlaka ticari lisanslı bir yat olması. Ticari ve özel yat arasında gerek güvenlik ekipmanı, gerek personel, gerekte sigorta anlamında pek çok şey farklı. Mutlaka ticari olarak lisansı olan, denize elverişli olan, liman başkanlıkları tarafından denetlenen ve profesyonel personel tarafından idare edilen tekneleri kiralamalarını ve o teknelerle tur yapmalarını öneriyoruz. Aynı şekilde bu tatili organize ederken de belgesi olan acenteler üzerinden rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Sosyal medya üzerinden yanıltıcı reklamlara inanmamak lazım.

"Avrupa'dan ABD'den ve Arap ülkelerinden misafirleri ağırlıyoruz"

Tekne kiralama ve satışı yapan, 15 yıldır denizcilik sektöründe faaliyet gösteren acente sahibi Alev Semiz de yoğun bir sezon beklediklerini ifade etti.

Yerli tatilciler başta olmak üzere Avrupa'dan ABD'den ve Arap ülkelerinden misafirleri ağırladıklarını dile getiren Semiz, şu bilgileri verdi: