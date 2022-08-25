Sonbaharda seyahat önerileri

Yaz yavaş yavaş sona ererken, henüz vakit bulup tatile çıkamayanlar ya da tatile doyamayanlar nereye gideceklerini düşünmeye başladı.

Yaz bitti bitiyor. Sonbaharda tatile çıkmak isteyenler de nereye gideceklerini düşünmeye başladı. Biz de kendilerine Türkiye'nin dört bir köşesinden seçenekleri hatırlatmak istedik.

Doğa ile iç içe olmak isteyenlere

Sonbaharda seyahat denince iki seçenek var. Biri doğa ile iç içe sakin, sessiz bir tatil.

Yerlerde dallarından düşen sarı yaprakların olduğu, eşsiz doğa manzarasında oksijeni bol temiz bir hava solunacak yerlere bir göz atalım:

Sonbaharda yola çıkılarak gidilecek yerlerin başında İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva geliyor.

Sakarya'ya bağlı Sapanca, Burdur'a bağlı Salda, Bursa'ya bağlı Gölyazı, Bolu'ya bağlı Abantgölü ve Yedigöler ve de Karabük'e bağlı Safranbolu hemen akla ilk gelenlerden…

Sohbaharda seyahat önerileri-VİDEO

Sohbaharda da denize girmek isteyenlere

Denize girmeyi sevenler için de daha sezon kaçmadı. Türkiye'nin güneyinde yaz geç bitiyor biliyorsunuz.

Akdeniz sahil şeridinin dışında Muğla’ya bağlı Bodrum, Akyaka, Denizli’ye bağlı Pamukkale, İzmir'e bağlı Alaçatı ve de Mersin’e bağlı Kız Kalesi de listemizin denize girilebilecek önerileri arasında yer alıyor.

Bozcaada'daki festival çok cazip

Hatta Çanakkale’deki Gökçeada ve Bozcaada’yı da listeye ekleyebiriz.

Gelincik ve domates reçeli yemek, kabak çiçeği dolması ile tanışmak, bademli ve damla sakızlı kurabiyenin tadına bakmak için buraları çok uygun.

Her iki adada da su sporları yapmak, doğayı yaşamak, taş evleri, değirmenleri ıssız koylarını görmek de mümkün.

Eylülün ilk haftasında Bozcaada’da Bağ Bozumu festivali olduğunu da hatırlatalım.

Sohbahar gezi listesi: