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    Sonbaharda seyahat önerileri

    Yaz yavaş yavaş sona ererken, henüz vakit bulup tatile çıkamayanlar ya da tatile doyamayanlar nereye gideceklerini düşünmeye başladı.
    • Özel İçerik
    • 25.08.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 18:12
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    Sonbaharda seyahat önerileri

    Yaz bitti bitiyor. Sonbaharda tatile çıkmak isteyenler de nereye gideceklerini düşünmeye başladı. Biz de kendilerine Türkiye'nin dört bir köşesinden seçenekleri hatırlatmak istedik.

    Doğa ile iç içe olmak isteyenlere

    Sonbaharda seyahat denince iki seçenek var. Biri doğa ile iç içe sakin, sessiz bir tatil.

    Yerlerde dallarından düşen sarı yaprakların olduğu, eşsiz doğa manzarasında oksijeni bol temiz bir hava solunacak yerlere bir göz atalım:

    Sonbaharda yola çıkılarak gidilecek yerlerin başında İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva geliyor.

    Sakarya'ya bağlı Sapanca, Burdur'a bağlı Salda, Bursa'ya bağlı Gölyazı, Bolu'ya bağlı Abantgölü ve Yedigöler ve de Karabük'e bağlı Safranbolu hemen akla ilk gelenlerden…

    Sohbaharda seyahat önerileri-VİDEO

    seyahat

    Sohbaharda da denize girmek isteyenlere

    Denize girmeyi sevenler için de daha sezon kaçmadı. Türkiye'nin güneyinde yaz geç bitiyor biliyorsunuz.

    Akdeniz sahil şeridinin dışında Muğla’ya bağlı Bodrum, Akyaka, Denizli’ye bağlı Pamukkale, İzmir'e bağlı Alaçatı ve de Mersin’e bağlı Kız Kalesi de listemizin denize girilebilecek önerileri arasında yer alıyor.

    seyahat

    Bozcaada'daki festival çok cazip

    Hatta Çanakkale’deki Gökçeada ve Bozcaada’yı da listeye ekleyebiriz.

    Gelincik ve domates reçeli yemek, kabak çiçeği dolması ile tanışmak, bademli ve damla sakızlı kurabiyenin tadına bakmak için buraları çok uygun.

    Her iki adada da su sporları yapmak, doğayı yaşamak, taş evleri, değirmenleri ıssız koylarını görmek de mümkün.

    Eylülün ilk haftasında Bozcaada’da Bağ Bozumu festivali olduğunu da hatırlatalım.

    seyahat

    Sohbahar gezi listesi:

    • Ağva
    • Sapanca
    • Salda
    • Gölyazı
    • Abantgölü
    • Yedigöler
    • Safranbolu
    • Bodrum
    • Akyaka
    • Pamukkale
    • Alaçatı
    • Kız Kalesi
    • Gökçeada
    • Bozcaada

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat

    seyahat


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