Tatile gitmek isteyen 2 kişi için uçak, 4 kişi için araç uygun

Tatile gitmek isteyen 2 kişi için uçak, 4 kişi için araç uygun

İstanbul'dan Bodrum'a özel araçla gitmek isteyen 2 kişinin masrafları, otomobilde daha fazla oluyor. Kişi sayısı 4'ü bulduğunda ise otomobille seyahat daha makul geliyor.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından tatile gitmek için yola çıkmaya hazırlananlar ince hesaplara başladı.

Tatil bölgelerine gidişlerde yakılan benzin ve motorin fiyatlarına karşın birçok kişi toplu ulaşım araçlarını tercih etti.

Haziran ayında tatile çıkmak isteyenler için yapılan seyahat masrafları analizinde otobüs biletleri, uçak biletleri ve özel araçla yolculuklar hesaplandı.

Antalya ve Bodrum'a uçak bileti

Yapılan hesaplamalara göre masraflar şu şekilde;

- İstanbul-Antalya arası 2 kişilik gidiş-dönüş uçak bileti masrafları ortalama 2779 TL.

- İstanbul-Bodrum arası gidiş-dönüş 2 kişilik uçak bileti ortalama 2.827 TL iken 2 kişilik gidiş-dönüş otobüs bileti ise 2.120 TL.

Özel araçla Bodrum seyahati

- Arabayla İstanbul’dan Bodrum’a gidiş dönüş benzin, otoban ve köprü geçiş ücretleri eklenince ortalama 4.000 TL’yi buluyor. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere İzmir otobanına tek yön ücreti olarak 459 TL ödeme yapılıyor.

Haziran ayında son gelen zamlar sonrası, bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da yaklaşık 28,41 TL. İstanbul’dan Bodrum’a giderken yaklaşık 700 kilometrelik bir yolculuk yapılıyor. Eğer 50 litrelik depoya sahip bir araçla yolculuk yapılırsa 100 kilometrede ortalama 7 litre yakıt harcanıyor. Bu hesaba göre gidiş-dönüş yolculuk için 2.744 TL benzin harcaması yapılıyor.

4 kişilik ailelere özel araç daha uygun

- Bu hesaplamaya göre 2 kişi seyahat edecekler için en avantajlı seyahat alternatifleri otobüs ve uçak yolculuğu olurken 4 kişilik bir aile için araç seyahati yapmak daha avantajlı oluyor.

Bodrum'da konaklama

- Bodrum’da bir apart otelde 2 kişi 5 gece ortalama konaklama fiyatı 3.290 TL yapıyor. Bodrum Havalimanı’ndan 5 günlük ekonomik bir araç kiralama fiyatı da toplamda 1.595 TL.

- Buna göre özel araçla Bodrum’a gidiş dönüş ücreti olan 4.000 TL’ye 5 gecelik ortalama konaklama ücretini ekleyince 2 kişi için 5 günlük bir Bodrum tatili 7.290 TL yapıyor.

2 kişinin 5 günlük Bodrum tatili 7 bin 5 TL

- Diğer yandan Bodrum’a uçakla gidip gelmek iki kişi için 2120 TL. Bu fiyata 5 günlük araç kiralama fiyatı olan 1595 TL ve 5 gecelik konaklama fiyatı olan 3.290 TL dahil edince uçak 5 günlük bir Bodrum tatili toplamda 7.005 TL tutuyor.