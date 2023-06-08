Tekirdağ Kiraz Festivali başladı Tekirdağ'da geleneksel hale gelen Kiraz Festivali'nin bu yıl 57'ncisi yapılıyor.

AA

Tekirdağ'ın merkezinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi'nce Naip Mahallesi'nde düzenlenen festivale 3 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Festival, Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne ekli.

Festivale yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda ziyaretçinin kentin ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram ediliyor.

Festival 4 gün sürecek.

"Kirazın coğrafi işaret alma çalışmaları devam ediyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, festivalin açılışında, şöyle konuştu:

Trakya Kalkınma Ajansı ve ilgili kurumlarla kirazın coğrafi işaret alma çalışmaları devam ediyor. Bu festival hem halkımızın birleşmesi hem de ilimize turist gelmesi açısından çok önemli. Geçen yıl 2,5 milyon insan sadece festival için ilimize geldi. İnşallah sayı bu sene 3 milyonu geçer ve ilimize katma değer kadar.

Kentin markası

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise kiraz festivalinin kentin markası haline geldiğini ifade etti. Her zaman kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en kalabalık olduğu, emniyet verilerine göre sahilde aynı anda 300 bin kişinin ağırlandığı, toplamda 2,5 milyon kişinin kentte ağırlandığı devasa bir organizasyona imza attık. Bu Trakya insanının, insanları nasıl kucakladığını gösteren büyük bir organizasyon.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu bekleniyor

Festivalde ilk gün Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılacak, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tekirdağlılar gösteri uçuşunu izlemek için erken saatlerde alanları doldurmaya başladı.