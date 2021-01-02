THY Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi

THY Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi

THY, koronavirüs salgınından kaynaklanan kısıtlamalarla havayolları sektörü üzerinde oluşan olumsuzluklara rağmen dünyaya kıyasla başarı grafiğini korudu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 2020 yılında günlük 626 uçuşla Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi olduğu açıklandı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporuna göre, 2019'da 11 milyon 100 bin uçuşun yapıldığı Avrupa'da geçen yıl 6 milyon 100 bin uçuş kaybı yaşandı. 2020 yılında Avrupa'da yaklaşık 5 milyon uçuş icra edildi.

KORONAVİRÜS AŞISI, AVRUPA HAVACILIĞINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Havacılık sektöründeki iyileşmenin zaman alacağı bildirilen raporda, koronavirüs aşılarının yaygınlaşmasıyla beraber Avrupa havacılığının olumlu yönde etkilenmesi ve istikrarlı bir ilerleme olması bekleniyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK SEFER YAPAN İRLANDALI RYANAIR

İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 951 uçuşla geçen yıl Avrupa'da en çok sefer yapan havayolu olarak belirlendi.

THY, 2019'DA DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALIRKEN 2020 YILINDA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

THY, söz konusu listede 2019'da günlük bin 331 uçuş ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken 2020 yılında ise 626 seferle ikinci sıraya yükseldi. Pegasus Havayolları, günlük 261 uçuşla 10. sırada yerini aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI, SEFER ORTALAMASI İLE AVRUPA'DA BEŞİNCİ OLDU

Öte yandan İstanbul Uluslararası Havalimanı geçen yıl günlük 504 sefer ortalamasıyla Avrupa'da beşinci havalimanı olarak listede yerini aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 339 seferle geçen yıl Avrupa'nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.