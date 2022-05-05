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    Tunceli'deki Gözeler köyü görenleri hayran bırakıyor

    Ovacık ilçesinde bulunan Gözeler köyündeki derelerin oluşturduğu menderesler, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu.
    • 05.05.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:35
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    Tunceli'deki Gözeler köyü görenleri hayran bırakıyor

    Tunceli'nin doğası ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Ovacık ilçesi, yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

    İlçedeki Kırkmerdiven Şelalesi, Munzur Gözeleri, Havaçor Vadisi, Karagöl, Kepır Yaylası ve Munzur Vadisi gibi alanlar ziyaretçiler tarafından en çok gezilen yerlerin başında geliyor.

    Gözeler köyünde de karların erimesiyle akan iki derenin oluşturduğu menderesler, yeşile bürünen çevresiyle yörede geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

    "Fotoğraf üretebildiğimiz bir alan oluyor"

    Yemyeşil tarım alanlarından geçen ve çevresinde koyun sürüleri otlatılan menderesler, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da gezi rotasında yer alıyor.

    Fotoğraf tutkunu Erdal Yavuzak, Yalova'dan Ovacık ilçesine gezmeye geldiğini söyledi.

    Yaklaşık 35 yıldır fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yaptığını belirten Yavuzak, "Her mevsim fırsat buldukça Ovacık'a gelmeye çalışıyorum. Bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip buraya geldim. Buranın mükemmel bir coğrafyası ve doğası var. Ovacık her zaman keyifle fotoğraf üretebildiğimiz bir alan oluyor." dedi.

    Tunceli deki Gözeler köyü görenleri hayran bırakıyor #1

    "Ordu'nun yaylalarındaki menderesleri aratmıyor"

    Yavuzak, ilçenin bahar aylarında daha da güzel olduğunu anlatarak, "Bölgedeki mendereslere ilk defa gitme fırsatı buldum. Ordu'nun yaylalarındaki menderesleri aratmayan menderesler çok güzel." ifadelerini kullandı.

    Yöre sakinlerinden Caner Yalvaç da Ovacık'ın kentin en güzel ilçelerinden biri olduğunu aktardı.

    Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor

    Her yıl binlerce turistin ilçeyi ziyaret ettiğini ifade eden Yalvaç, "İlkbaharın gelişiyle dağlara gezi turları düzenliyoruz ve çok eğlenceli oluyor. Bu gezilerimiz sırasında menderesleri de ziyaret ediyoruz. Yeşilin tonlarıyla bütünleşen menderesler etkileyici görüntüler oluşturuyor." diye konuştu.

    Tunceli deki Gözeler köyü görenleri hayran bırakıyor #2

    Tunceli deki Gözeler köyü görenleri hayran bırakıyor #3


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