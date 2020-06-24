Türkiye'de kesilen maske cezaları dünya medyasında

Türkiye'nin turizmde sıçrama yapması gereken dönemde dünya medyasında maske cezalarıyla ilgili haberler çıkmaya başladı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu.

Uçuşlar askıya alındı, rezervasyonlar iptal edildi. Tüm dünyada turizm sektörü kan ağlarken normalleşme döneminin başlamasıyla turizmciler de ümitlenmeye başladı.

Öyle ki, hükümet turizmcilere yönelik destekler açıkladı. İç turizmin hareketlenmesi için vatandaşlara kredi imkanı da sağlandı.

MASKE TAKMAYANA 900 LİRA PARA CEZASI

Her şey iyiye doğru giderken Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske takmayanlara 900 lira para cezası kesilmeye başlanması, Türkiye'nin dünyadaki imajına olumsuz etki yaptı.

İngiliz medyasında, Türkiye'ye tatil için gideceklerin bu konuda uyarılmasıyla başlayan haberler art arda gelmeye başladı.

Express.co, "Türkiye tatillerinde yüz maskesi kuralı, turistler için tatil deneyimini değiştirebilir" diye yazdı.

Alman basınında da Türkiye'de maske uygulamasına dikkat çekildi.

Dire Presse, Türkiye'de tatil yapacak turistlere maske kuralı hatırlatıldı.

TÜRKİYE YERİNE YUNANİSTAN ÖNERİLERİ

Türkiye'de tatil yapmayı düşünenleri etkileyen bu haberler, turistleri Türkiye'nin turizmdeki en büyük rakibi Yunanistan'a yarıyor.

Çünkü dünya medyasında Türkiye'nin karalandığı haberlerde Yunanistan'a gidiş öneriliyor.

MASKE ÜRETİCİLERİ MEMNUN

Maske takma zorunluluğunun getirilmesinden memnun olanlar ise sadece maske üretimi ile satışını yapanlar oldu.

Salgın döneminde maske işine girenler, insanların maske almasına mecbur bırakılmasıyla birlikte depolarındaki tüm stokları da eritmeye başladı.

Türkiye’deki maske cezası İngiliz medyasında haberi