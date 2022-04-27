Türkiye'nin Ramazan Bayramı tatil rotası

Ramazan Bayramı'nda orta gelirli iki kişinin 4 günlük tatili için ne kadar bütçe ayırması gerektiğini sizin için araştırdık.

Havalar ısındı. Sezon başlamak üzere. Geçen senelerde koronavirüs salgınının kısıtlamalarından tatile çıkmaya fırsat bulunamadı. Dolayısıyla tatile gideceklerin sayısı da arttı. Şimdi önümüzde bir de bayram tatili var. İşte ülkemizin güzel noktalarına gitmek için iyi bir neden.

Türkiye’nin 7 bölgesine her mevsim turizm hedefi ile ilerlenirken biz de orta gelirli iki yetişkinin İstanbul'dan yola çıkarak yapacağı 4 günlük tatilin ne kadar tutacağını sizin için araştırdık.

İki kişinin 4 günlük tatil maliyeti

Tatil maliyetlerine iki yetişkinin dört günlük tatilini hesaplarken oda artı kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği, hatta bazı etkinlikleri de fiyatlara ekledik.

Araştırmamızda Türkiye’nin 7 bölgesinden örnekler derledik.

Akdeniz Bölgesi’nden Antalya:

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’den kalkan aktarmasız 1 saatlik uçak yolculuğu veya 12 saat süren otobüs yolculuğu tercih edilebilir.

Uçak bileti: 1100 TL.

Konaklama: 5 bin TL.

Farklı bütçelere hitap eden sabah, öğle ve akşam yemeklerinin dahil olduğu lüks tatil tarzına uyum sağlayan her şey dahil otellerde konaklayabilirsiniz.

Dilerseniz bütçe dostu pansiyonlar veya 3 yıldızlı otellere ortalama gecesi 400 TL'den başlayan fiyatlar ödeyerek bayram tatilinin keyfini sürebilirsiniz.

Çok uluslu kültürlerin sıkça tercih ettiği Antalya gastoronomik bir şölene imza atsa da şehrin meşhur tahinli katmerini yemeden dönmeyin.

Gezilecek yerler: Kaleiçi, Antalya’nın tarihi ve merkezi noktalarından biridir. Kültür turizmi yapabileceğiniz gibi bayrama özel düzenlenen konserlere, showlara katılabilirsiniz.

Antalya’nın meşhur Düden Şelalesi’ni içinde barındıran Kepez ilçesine de rotanızı çevirebilirsiniz. Ya da dört gün boyunca deniz, kum ve güneş üçlüsüne vakit ayırabilirsiniz.

Marmara Bölgesi’nden Balıkesir Ayvalık:

İstanbul’dan Ayvalık'a şehirlerarası otobüsle 7 saatte varabilirsiniz .

İST ve SAW’dan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 1 saat içerisinde hızlıca ulaşım sağlayabilirsiniz.

Uçak fiyatı: Gidiş dönüş kişi başı 1000 TL.

Otobüs bileti: 640 TL.

Butik otel fiyatı: 2700 TL.

Gezilecek yerler : Ayvalık Çarşısı , Şeytan Sofrası , Cunda Adası.

Ayvalık denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan Ayvalık tostunu şehrin merkezindeki Tostçular Çarsısında tadabilirsiniz .

Ayvalık tostunun fiyatı ise 22 TL.

İç Anadolu Bölgesi’nden Kapadokya:

İstanbul’dan Nevşehir Kapadokya Havalimanına 1 saat içerisinde varabilirsiniz.

Uçak bileti: 1400 TL.

Konaklama: Peri bacaları otellerinde ortalama fiyat 5 bin TL.

Kapadokya'ya gittiğinizde balona binmeden olmaz diyorsanız bunun için 3140 TL ayırmanız yeterli olacaktır.

Gezilecek yerler: Ihlara Vadisi, Narlıgöl Krater Gölü, Göreme Açık Hava Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Üç Güzeller Peribacaları.

Burada ne yiyebiliiz diyorsanız Kapadokya'nın meşhur Avanos çömleklerinde servis edilen testi kebabını tatmadan dönmeyiniz.

Ege Bölgesi’nden İzmir Çeşme:

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan butik otelleri ve taş evleriyle Rum ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan Alaçatı, hareketli eğlence hayatı ve plajlarıyla eşsiz bir tatil merkezi.

Alaçatı’ya İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden şehirlerarası otobüsle 5-6 saatte kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Uçakla gitmek isterseniz eğer, Alaçatı'ya en yakın olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aktarmasız 1 saatte varılıyor.

Uçaktan indikten sonra ise Alaçatı'ya gitmek için havalimanından belirli saat aralıklarında HAVAŞ otobüsleri kalkıyor bu yolculuk ise 75 dakikayı buluyor.

Havaş otobüs bileti: 52 TL.

Uçak bileti: 2150 TL.

Otobüs bileti: 730 TL.

Butik otel fiyatı: 4130 TL.

Gezilecek yerler: Alaçatı Yel Değirmenleri, Alaçatı Taş Evleri, Alaçatı Çarşı, Hacı Memiş Sokağı, Ilıca Plajı.

Hediyelik eşya: Alaçatı'da hediyelik eşya arayışına girerseniz yöre halkının el emeği göz nuru ürünlerini, sergiledikleri küçük dükkanlardan ve semt pazarından satın alabilirsiniz. Özellikle bez giysiler, resimler, bakır eşyalar, deri sandaletler ve süs eşyaları olmazsa olmazlardan.

Yemek: Alaçatı'nın neyi meşhur dereseniz saymakla bitmez ama damla sakızlı dondurması, muhallebisi ve kurabiyeleri tadılması gereken lezzetlerin başında geliyor.

Damla sakızlı kurabiyenin paket fiyatı 30 TL'den başlayıp, 180 TL'ye kadar çıkıyor.

Ege'nin birbirinden çeşitli zeytinyağıyla yapılan otlu yemekleri de tadılması gereken lezzetlerden.

Zeytinyağlı yemeklerin porsiyon fiyatı 20 ila 30 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar gittiğiniz restoranlara göre değişiklik gösterebilir.

Karadeniz Bölgesi’nden Sinop

Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin en mutlu şehri

Karadeniz'de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olan deniz ve liman şehri Sinop'a gitmek istediğinizde hava ve kara yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüs ile gitmek isteyen kişiler bu mesafeyi 11 saatte tamamlayabilir. Kısa sürede ulaşmak istiyorsanız eğer, hava yolunu tercih ederek Sinop Havalimanı’na sadece İstanbul üzerinden aktarmasız bir şekilde varabilirsiniz.Yolculuk ise yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika sürüyor.

Uçak bileti: 1235 TL.

Otobüs bileti: 700 TL.

Konaklama: 1500 TL.

Gezilecek yerler: Hamsilos Koyu, Karakum Plajı, Tarihi Balatlar Kilisesi, Sinop Kalesi ve Erfelek Tatlıca Şelalelerini gezebilirsiniz.

Yemek: Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini sergileyen Sinop’un hangi yemekleri meşhur derseniz eğer, Sinop mantısı diyebiliriz.Kayseri mantısından en önemli farkı ise üzerine koyulan cevizli sos.

Sinop mantısının fiyatı: 40 TL.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Mardin

Mardin, hemen hemen herkesin gitmek istediği, mimari yapısı, dar sokakları, eşi benzeri olmayan taş evleri, yemekleri, geleneksel yapısı, farklı dini inanışlara ait yapılarıyla tarihi mirası yaşatan bir şehir.

Şehrin uzaklığı düşünüldüğünde İstanbul’dan Mardin’e en çok tercih edilen ulaşım hava yoludur.

Uçak bileti: Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan yolculuk bir kişi için gidilen zamana göre değişmekle birlikte 619 TL ayırmak gerekir.

Havaalanı şehri 20 kilometre uzaklıktadır. Havalimanından indikten sonra Havaş aracılığı ile şehrin merkezine kolayca gidilir. Şehir içinde de halk otobüsleri ve minibüsler gibi toplu taşıma araçları şehri gezmenizi sağlar.

Konaklama: Mardin’de konaklama 5 yıldızlı otellerde iki kişi için 4 günlük rakam 2.480 TL ve daha uygun bütçeli üç yıldızlı bir otelde 1.560 liraya da konaklamak mümkün.

Yemek: Mardin’de otelde kahvaltı yaptıktan sonra öğlen ve akşam yemeklerinde mutlaka, kaburga, kebap, lahmacun, içli köfte, ciğer ve tatlı olarak da künefe önerilir.

Çarşıdaki orta halli bir kebapçıda şehre özel iki Mardin tabağı ve içeceğe 113 TL verebilirsiniz. Şehir manzarası olan daha özenli bir mekanda çeşitleri biraz daha zenginleştirdiğinizde 175 TL ila 350 TL arasında bir harcama yapabilirsiniz.

Etkinlik: Eğer taş evler içinde canlı müzik işliğinde bir sıra gecesi yaşayıp, yemek yemek istiyorsanız iki kişi için 950 TL’yi gözden çıkarmanız gerekecek.

Hediyelik eşya: Mardin'e gidilmişken bakır bir eşya almadan dönülmez. Küçük bir bakır eşyanın 150 TL’den başladığını ve ömürlük bir bakır eşyanın ise 750-1.500 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Doğu Anadolu Bölgesi’nden Kars

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden biri olan Kars, aynı zamanda ülkenin en soğuk illeri arasında yer alıyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kars, tarihi ve doğa güzellikleriyle ön plana çıkıyor.Yontma taş devrinden kalan kalıntıları ve kış turizmi ile seyahat edilmesi gereken yerler arasında.

Uçak bileti: 1.600 TL.

Konaklama: 1.500 TL.

Gezilecek yerler: Ani Harabeleri, Sarıkamış Şehitliği, Büyük Katedral, Tigren Honents Kilisesi, Kuyucuk Kuş Cenneti, Aziz Prkcih Kilisesi.

Kış planlarınızı da şimdiden yapacaksanız lisetenize Çıldır Gölü’nü de eklemeyi unutmayın. Eşsiz manzaraları bir yana, farklı aktivite olanaklarıyla Çıldır Gölü unutamayacağınız yerlerden biri olacak.

Çıldır Gölü’nün son yıllarda Doğu Ekspresi turizminin artışı ve Kars’a yakınlığı sayesinde popülerliği git gide artıyor.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın e-bilet sayfasından satın alınabiliyor. Tek kişi bilet fiyatı bin 300 TL’den, aynı kompartımanda iki kişi seyahat edilmesi tercih edilirse ise kişi başı 650 TL’den satılıyor.

Yemek: Özellikle gravyer peyniri ve balı ile ünlenen Kars, yöresel yemekleri ile de oldukça dikkat çekiyor. Etli yemekleri, hamur işleri de vazgeçilmez lezzetlerinden.Kars Gravyer peyniri: 136,00 TL

En çok bilinen yiyeceklerden Kars ketesi oldukça sevilen bir hamur işidir.

Kars kazı ve pilavı da en bilinen yemekler arasında yer alıyor. Kars'ın yöresel yemeklerinde sıkça kullanılan kaz eti, genellikle kış aylarında tüketiliyor.