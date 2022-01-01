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    Uludağ'da acemi kayakçıların 'röportaj kazaları'

    Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'a yılbaşı tatili için gelen bazı tatilciler, kendileriyle röportaj yapıldığı sırada düşerek zor anlar yaşadı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 05:53
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    Uludağ'da acemi kayakçıların 'röportaj kazaları'

    Yılbaşı tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

    Pistlerde kayak öğrenmeye çalışan bazı acemiler zaman zaman zorlandı.

    RÖPORTAJ VERİRKEN DÜŞTÜLER

    AA muhabirine röportaj verirken düşen "acemi" kayakçılar hem güldü hem de çevresindeki gülümsetti.

    Tatil için İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini ve ilk defa kayak yaptığını anlatan Serap Aksoy, kayak takımlarının geriye doğru kayması sonucu bir süre sonra düştü.

    Uludağ'da acemi kayakçıların 'röportaj kazaları' - Foto Galeri

    Uludağ'da acemi kayakçıların 'röportaj kazaları' - VİDEO

    "ANKARA'DA VARDI DA BİZ Mİ KAYMADIK"

    Amca çocukları olan ve Uludağ'a Ankara'dan gelen Mustafa ve Yılmaz Karabulut da kayak öğrenmeye çalışırken güçlük çekti.

    Birbirine sarılarak ayakta durabilen kuzenler bir süre sonra düştü.

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #1

    "Eğitim alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz Karabulut, "İbo diyor ya 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık' diye, bizimki de o hesap. Eğitim veriyorlar da biz paraya kıyamıyoruz, o yüzden almıyoruz. Pazar gününe kadar buradayız, ilk defa geldik, çok güzel bulduk, beklediğimizden daha iyiydi." diye konuştu.

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #2

    Mustafa Karabulut ise "Çok harika bir hava ama bilenler için çok güzelmiş, bilmeyen için böyle. Ankara'da vardı da biz mi kaykay yapmadık." dedi.

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #3

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #4

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #5

    Uludağ da acemi kayakçıların röportaj kazaları #6


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