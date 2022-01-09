Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğun sise rağmen pistler adeta doldu taştı.

Kar kalınlığının 40 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da hava sıcaklığı -3 dereceyi buldu. Yoğun sise rağmen pistlerde neredeyse adım atacak yer kalmadı.

JANDARMA, TATİLCİLERİ SİSE KARŞI UYARDI

Özellikle günübirlikçiler pistleri doldurdu. Jandarma ekipleri kar motorlarıyla pistlerde sürekli devriye atarak tatilcileri siste kaybolmalara karşı uyardı. İlk kez Uludağ’a gelen tatilciler ise aşırı kalabalıktan şikayet etti.

Uludağ'da pistler yoğun sise rağmen doldu - Foto Galeri

Uludağ'da pistler yoğun sise rağmen doldu - VİDEO

"AŞIRI SİS VAR, GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

İlk kez Uludağ’a geldiklerini ifade eden tatilciler "Uludağ’ı çok beğendik. Harika bir yer ama hafta sonu gelinmez, çok fazla kalabalık var. Kalabalıktan yanımızdaki arkadaşlarımızı bulmakta zorluk çektik. Bugün aşırı sis var göz gözü görmüyor. Ancak buna rağmen yine de aşırı bir kalabalık var" dedi.