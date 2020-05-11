Zap Vadisi ilkbaharda bir başka güzel

Hakkari'de yılın her mevsiminde doğal güzellikleriyle büyüleyen Zap Vadisi, ilkbaharda canlanan doğasıyla hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğun bulunduğu Hakkari, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Zirveleri karla kaplı dağlar ve ilkbaharın gelişiyle yeşil örtüye bürünen doğasıyla eşsiz güzelliğe bürünen Zap Vadisi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yüksek dağlara çıkan doğa tutkunları, kuş bakışı izledikleri vadinin güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

160 KİLOMETRELİK FLORA

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Zap Vadisi'nin dünyanın en güzel vadilerinden biri olduğunu ve Hakkari sınırları içinde 160 kilometre boyunca uzandığını söyledi.

"FOTOĞRAFÇILAR İÇİN İNANILMAZ BİR YER"

Vadinin güzelliğiyle kente gelenleri cezbettiğini anlatan Tansu, şöyle devam etti:

"Buradaki dağlar 3 bin rakımdan yüksek. Bu vadinin çoğu yerinde yaşam var. Çok çeşitli endemik türler barındırıyor. Sürüngenler, kuşlar, böcekler, tırtıllar, kelebekler yaşam buluyor. Fotoğrafçılar için yaşam, doğa ve makro çekimler için Hakkari inanılmaz bir yer."