Seyahatin yaldızlı trendi: Marinalar

Marinalarda yattan kotraya kadar irili ufaklı deniz araçları demirliyor. Fakat buralarda deniz aracının demirlemesinden öte hizmetler de sunuluyor. Deniz araçları için tamir bakım servisi veriliyor. Bazen yat sahipleri konaklıyor, eğleniyor, alışveriş ve hatta spor bile yapabiliyorlar. Yanında havuzu ve oteli olan marinalar da mevcut.

(Fotoğraf: Setur Yalova Marina) TÜRKİYE TURİZDE HEDEF BÜYÜTTÜ VE MARİNALAR DA BUNA HİZMET EDİYOR Türkiye’nin 2019 turizm hedefi 50 milyon turist. 2023 hedefi ise 70 milyon. Sayıları arttıkça turistlerin yurda bıraktığı döviz miktarı da çoğalacak tabii ki. Bu rakamın yükselmesinde turistlerin kişi başına yaptıkları harcamalar ve ülkede kaldıkları sürenin uzunluğu önem taşıyor. Yani bir turistin ülkemizi tercih ederek giriş yapması kadar, uzun süre kalarak bol para harcaması da arzu edilen bir durum.

(Fotoğraf: İstanbul Tuzla Viaport) MARİNALAR TURİZM GELİRİNİN KREM KRAMA TABAKASI Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler, motoryat, sürat teknesi, hybrid tekneler, deniz motosikletleri, motorlar, bot ve guletlerin yani denizde konfordan vazgeçemeyenlerin buluşma noktası marinalar da bir turist geldiğinde yeteri kadar harcama yapacağı için bu amaca hizmet edecek destinasyonlardan.

(Fotoğraf: İstanbul Tuzla Viaport) AYNI ZAMANDA ÜLKENİN PRESTİJLİ YÜZÜ Geliri artırıcı unsurunun yanı sıra marinalar aynı zamanda yapı olarak önemli birer prestij alanı. Evinize gelen konukları ağırladığınız özenli misafir salonu vazifesi gören ayrıcalıklı mekanlardan.

İLERİ TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ MEKANLAR İleri teknoloji sunan, altyapısı kapsamlı ve aynı zamanda keyifli ortamlarıyla, bir gelişmişlik vurgusu. Görkemli yapısıyla da dikkat çekiyor. Hatta burada bir parantez açalım; yaşayış tarzı ile de bir farklı kültür simgesi.

TUZLA’DAKİNDE ETKİNLİKLER BİTMİYOR Tuzla’da bulunan ViaPort Marina’nın ünü de içinde düzenlenen etkinliklerle sık sık basına malzeme oluyor. 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışının start alması ve Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı’nın burada yapılması verebileceğimiz örneklerden.

Mesela marina bu etkinlikle 60 bin ziyaretçi ağırlamış ve boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkmıştı. Bence de böyle bir fuar için doğru alan.

(Fotoğraf: İstanbul Tuzla Viaport) GÜN BOYU ALIŞVERİŞ İMKANI Viaport Marina’da gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, Akvaryum macerası, sinema ve benzeri birçok etkinliği bir arada sunuluyor.

(Fotoğraf: D Marin Turgutreis) MARİNALAR KESİNLİKLE ÇOK ÖZEL MEKANLAR Ben ilk kez Bodrum Turgutreis’teki D-Marin Turgutreis Marina’ya ayak bastığımda bu alanların çok özel yerler olduğunu keşfedebildim. Bir kere yerdeki karo taşından, iskelelerindeki ahşabın kalitesine kadar her şey çok başka, mimarisi insanın başını döndüren güzellikte ve orada özel bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz.

(Fotoğraf: D Marin Göcek) MARİNALAR ÇEŞİT ÇEŞİT Marinanın pek küçüğü olmasa da hepsi farklı büyüklük ve özellikte alanlar. Bazıları markalaşmış ve şubeleşmiş durumda. Bir ön isimle 9-10 sahilde birden yapılanmış olabiliyorlar. İçlerinde en tepe noktaya ulaşarak, uluslararası bayrak alanı, ödül alanı ya da tam tersi marinalıktan çıkıp alışveriş merkezi görevi görenleri de var. Biz genel anlamıyla anlatmaya çalışıyoruz.

(Fotoğraf: Bodrum merkez) BODRUM MERKEZ MARİNA, MAHALLENİN MUHTARI GİBİ Bodrumdan söz açıldı madem merkezdeki marinayı da anlatmadan geçmek olmaz. Evet palmiye ağaçlarının gölgesinde harika bir atmosfer burası da.

BAZILARI BULUNDUĞU BÖLGE İLE ÇOK İÇ İÇE Girişinde iki sıra ve yan yana sıralanmış seçkin mağazalar, ziyaretçilerine en kaliteli hizmeti vermek için birbirleri ile yarışıyorlar. Buranın farkı sokakla ilişkisinin çok iç içe geçmiş durumda olması.

(Fotoğraf: Bodrum merkez) HEM TATİL HEM EĞLENCE Merkezde bulunduğu için diğerlerine oranla daha samimi bir ortam var. Bodrum’da otoparkçılık yapanlar, mekancılar, koruma görevlileri, mal sahipleri, kiracılar her gün iç içe. Bu nedenle şakalaşmalar, yardımlaşmalar, tartışmalar çok yüzeyde yaşanıyor. Çok izole bir hayatı savunanlar ve gözden uzak olmak isteyenler buraya gelmek istemeyebilir ama ilçedeki tüm harekete hakim olmak, her türlü ihtiyaçlara hemen ulaşmak ve eğlencenin göbeğinde bulunmak isteyenler için ideal bir konuma sahip.

(Fotoğraf: Bodrum merkez) DENİZ ARACINDA OLMAK DEMEK BİR AYAĞINIZIN KARADA OLMASI DA DEMEK İn tekneden, git geçen yıl yeni açılan o meşhur dondurmacının Bodrum merkezdeki şubesinden dondurmanı ye, tekrar teknene geri dön. Bu kadar kolay.

KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDİYORSUNUZ Alandaki her şey ihtiyaca cevap vermek için yerleştirilmiş. İhtiyaç ve fayda üzerine kurulu.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) DETAYLARA ÖZENİLMİŞ Her detay özenle işlenmiş. Ziyaretçilere hizmet etmek ve kendilerini rahat hissettirmek amacı hemen hissediliyor.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) HER YERİNDEN LÜKS FIŞKIRIYOR Bir kere marinadaki tüm mağazalar lüks. Vitrin düzenleri bile diğerlerinden farklı. İnsanın içini ısıtan objelerin bulunduğu alanlarda sergilenen mayoların asılış şekilleri ile bir başka yerdeki mağazada karşılaşmak mümkün değil.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) SAKİN BİR ALIŞVERİŞ KEYFİ Ürünler üst üste dizili falan da değil. Buralarda indirim sepeti de göremezsiniz. Amaç az ve öz sunum. Gözlenenler “Tok satıcı” tanımının hayata geçmiş hali.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) MARİNANIN BİNASI SOĞUK, İNSANI SICAK Her ne kadar yeşillendirmeye çalışıldıysa da marinadaki kullanılan malzemelerden kaynaklanan sert görünüme karşın görevli insanların güler yüzlü olması ve işlerini yaparken her yerlerinden uzmanlık fışkırırken aynı anda size arkadaşınız gibi yaklaşmaları hemen göze çarpıyor.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) ANLAMININ TAM KARŞILIĞI: ETKİLEYİCİ Etkileyicilik. Burada gelen insanların karşılaşmak istedikleri manzara tam da bu sanırız.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) ZAMANLA DOSTLUKLARA DÖNÜŞEN TANIŞIKLIKLAR BAŞLAYABİLİR İçlerinde yaşadıkça, zamanla dışarıdan ulaşılmaz gibi durup da aslında en sıcak diyalogların yaşandığı mekanlar olduğunu anlıyorsunuz.

KISKANILACAK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ YERİ Bodrum Yalıkavak Marina’nın kendisini görmedim ama methini çok duydum. Bodrum’daki bu özel mekanın sadece teknelerini bağlayanların değil gününü güzel geçirmek isteyenlerin de uğradığı bir yer olduğunu, oraya giden ve her dakikalarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımdan biliyorum.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

MARİNALAR ÇOK DA BİLDİĞİMİZ MEKANLARDAN BİRİSİ DEĞİL Kaçımız bir marinaya gitti ve orada yaşadı ya da bunun eksikliğini hissetti? Kaçımız bunu hayal etti? Kaçımız nerede, kaç tane marina olduğunu biliyor? Yani nereden baksanız bakın marinalar bizim için çok bilinmeyenli bir denklem gibi. (Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) HEPSİ ÇOK AMAÇLI Aslında nedir marinalar? Deniz araçlarının bağlanabildiği, bu süreçte güvenlik ve temizlik hizmeti verilen, aynı zamanda deniz araçları ile gelen insanların yeme, içme, araçlarında kalmak istemeyenler için belki konaklama, eğlence, dinlence bazen yüzme hizmeti aldıkları çok amaçlı alanlar.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) MARİNADAYKEN ÖZEL BİR ALANDA OLDUĞUNUZU HİSSEDİYORSUNUZ Marinalardan yararlanmak için illa buranın abonesi, üyesi, devamlı müşterisi olmaya gerek yok. Dışarıdan da gelerek bu hizmetleri alabilirsiniz. Ama deniz araçlarının bağlı olduğu yerlere girmek konusunda hassasiyet var. Baştan söyleyelim. Marinalarda demirleyen tekneler, burayı evleri gibi görürler.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) TÜRKİYE'NİN MARMARA, EGE VE AKDENİZ'İNDE YOĞUN Türkiye kıyılarının şartları ve yerleşim yerlerine yakınlığı nedeni ile marinalarla çevrili.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) KAPASİTELERİ FARKLI Bazı marinalar 10 araçlıkken, bazıları ise bir filoya hizmet veriyor.

ÖZEL MEKANDA YUMURTA YEMEK BİLE FARKLI Ve marinada, bir kafede içeceğinizi yudumlarken, kulağınıza Latin müziğinin tınıları gelirken ya da Türk ve yabancı pop-rock bir müzik duyduğunuzdaki keyfi illa sosyal medya hesabınızda paylaşmak isteyeceksiniz.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) SOSYAL MEDYADA PAŞLAŞMAZSAK OLMAZ Ve marinada, bir kafede içeceğinizi yudumlarken, kulağınıza Latin müziğinin tınıları gelirken ya da Türk ve yabancı pop-rock bir müzik duyduğunuzdaki keyfi illa sosyal medya hesabınızda paylaşmak isteyeceksiniz.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) DIŞ DÜNYADAN KOPUK Düzenli, tertipli, tertemiz bir alandasınız ve burası dış dünyadan her hali ile çok farklı.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) MARİNADAKİ ANLARINI UNUTULMAZ ANILARINA KAT Marinalarda eğlence ve toplantılar yapılıyor.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF SUNUYOR

Marinalar iç ve dış turizm için çok önemli.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina) GECESİ BAŞKA GÜZEL Marinaların gündüzü kadar gecesi de ünlü.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

(Fotoğraf: İstanbul Ataköy Marina) İSTANBUL'DA EN BİLİNEN MARİNA İstanbul Ataköy Marina da özel bir mekan. Burada tekne onarım bölümü de var. Şehir içinde olduğu için buradaki mekanlara İstanbullu müdavimler akın ediyor.

(Fotoğraf: İstanbul Ataköy Marina) RESTORANLARINA DIŞARIDAN GELENLER DAHA FAZLA Balık restoranında yenen keyifli yemekler, etrafınızda sizi tanıyan ve isminiz ile hitap eden çalışanlar, kendinizi bir bütünün parçasıymış gibi hissettiriyor. Daha çok iş dünyasının toplantılarına da sahne oluyor buradaki mekanlar.

BÜRO KATI MI KAPTAN DAİRESİ Mİ? Ve bir görüşme nedeniyle buranın yönetim katına da girdim. Bu deneyimde kendimi bir ofiste değil de bir geminin kaptan köşkünde hissettiğimi hatırlıyorum. Her yerde gemi objeleri, dümenler, her yer ahşap ve en önemlisi oturduğumuz alan 360 derece açısı olan yuvarlak ve cephesi tamamen camla kaplı ve bu yüzden her yeri kuşbakışı gören bir mekandı. (Fotoğraf: İstanbul Ataköy Marina)

(Fotoğraf: İstanbul Kalamış Marina) KALAMIŞ’TAN BİR TATLI HUZUR ALMAYA GİTMEK Marinalarda müzikli eğlenceler ve canlı müzik sunumları da ziyaretçilere keyfili zamanlar yaşatan bir başka unsur.

YEMEK SEÇENEKLERİ BOL İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kalamış Marina’da keyifli ve rahat atmosferiyle misafirlere geniş yelpazede yiyecek ve içecek imkanlarının yanında eğlence de sunulduğunu biliyorum. Marinalardaki merakların kendilerine özgü tatları var.

İSME ÖZEL İÇECEKLER İsme özel içecekler bu mekanlarda meraklısı ile buluşuyor. Marinadaki her mekan kendi içinde bir dünya.

(Fotoğraf: İstanbul Kalamış Marina) İSTİNYE VE TARABYA’DAKİ SAHİLDEKİ DEĞİŞİMİN ADI “MARİNA” OLDU Bilenler bilir. İstanbul Avrupa Yakası’nda Boğaz’ın kıyısında teknelerin gelişigüzel bağlandığı iki nokta vardı. Görünümü gelişigüzeldi ama biz seviyorduk. Buraya teknelerini bağlayanların kira için çok da önemli meblağlar vermediğini biliyorduk. Evet, tamam kabul etmeliyim, eski hali derli toplu değildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan İSPARK’ın buraya çeki düzen verip marinaya dönüştüreceğini duyunca önce bir tepki verdik. Kıyıyı özelleşecek ve bizden kopartacaklar diye tedirgin olduk.

Sonra o kıyılarda İSPARK’ın İstmarin teknelerin düzensiz parklanmasına modern bir çözüm getirdiğini savunan Tekne Parkları projesi kapsamında İstinye Tekne Park ve Tarabya Teknopark doğdu. Marmara'da da varlar ama Ege ve Akdeniz Belgesi'ne marinalar çok yakışıyor.

(Fotoğraf: İstanbul Kalamış Marina) BODRUM DEMEK TEKNE DEMEK Bodrum teknelerle bütünleşmiş bir ilçe. Orada bir fotoğraf karesinde mutlaka bir tekne vardır. (Fotoğraf: Milta Bodrum Marina)

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) İÇİNDE SOSYAL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENİYOR Marinalarda etkinlikler düzenleniyor. Gösteriler için de bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina)

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina)

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) Benim görmediğim ama adını duyduğum diğer marinalar da şöyle: BİLDİĞİMİZ MARİNALARI ŞÖYLE BİR SIRALARSAK: İSTANBUL: İstanbul City Port-Pendik, West İstanbul Marina, Setur Kalamış & Fenerbahçe Marina, Güzelce Marina-Büyükçekmece. MERSİN: Mersin Marina. ALANYA: Alanya Marina. ANTALYA: Setur Antalya Marina. KEMER: Kemer Turkiz Marina. (Fotoğraf: Milta Bodrum Marina)

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) FİNİKE: Setur Finike Marina. KAŞ: Setur Kaş Marina. MARMARİS: Albatros Marina-Marmaris, Marmaris Yacht Marina, Netsel Marina Marmaris, Martı Marina-Marmaris. İZMİR: Levent Marina-İzmir. ÇEŞME: Çeşme Marina, Setur Çeşme Marina.

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) SEFERİHİSAR: Teos Marina-Seferihisar/Sığacık. DİDİM: D-Marin Didim Marina. ALAÇATI: Port Alaçatı Marina. KUŞADASI: Setur Kuşadası Marina. GÖCEK: Marina D-Marin Göcek, Göcek Marina, Göcek Club Marina, Göcek Belediye Marina, Göcek Exclusive Marina, Göcek Village Port, Skopea Marina-Göcek.

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) FETHİYE: Ecesaray Marina-Fethiye. BODRUM: Milta Bodrum Marina, Palmarina Bodrum, Port Iasos Marina-Bodrum. YALOVA: Setur Yalova Marina. AYVALIK: Setur Ayvalık Marina.

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina) O KADAR ANLATTIK ŞİMDİ KALKIP BİR MARİNAYA MI GİTSEK? Marinaların hikayesi böyle. Canım şimdi kalkıp birine gitmeyi çekti… Tekneleri seyretmek zevki bize kaldı.

(Fotoğraf: Milta Bodrum Marina)