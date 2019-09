Seyahatin yaldızlı trendi: Marinalar

Ben ilk kez Bodrum Turgutreis’teki D-Marin Turgutreis Marina’ya ayak bastığımda bu alanların çok özel yerler olduğunu keşfedebildim. Bir kere yerdeki karo taşından, iskelelerindeki ahşabın kalitesine kadar her şey çok başka, mimarisi insanın başını döndüren güzellikte ve orada özel bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz.

Merkezde bulunduğu için diğerlerine oranla daha samimi bir ortam var. Bodrum’da otoparkçılık yapanlar, mekancılar, koruma görevlileri, mal sahipleri, kiracılar her gün iç içe. Bu nedenle şakalaşmalar, yardımlaşmalar, tartışmalar çok yüzeyde yaşanıyor. Çok izole bir hayatı savunanlar ve gözden uzak olmak isteyenler buraya gelmek istemeyebilir ama ilçedeki tüm harekete hakim olmak, her türlü ihtiyaçlara hemen ulaşmak ve eğlencenin göbeğinde bulunmak isteyenler için ideal bir konuma sahip.

Alandaki her şey ihtiyaca cevap vermek için yerleştirilmiş. İhtiyaç ve fayda üzerine kurulu.

Her detay özenle işlenmiş. Ziyaretçilere hizmet etmek ve kendilerini rahat hissettirmek amacı hemen hissediliyor.

Her ne kadar yeşillendirmeye çalışıldıysa da marinadaki kullanılan malzemelerden kaynaklanan sert görünüme karşın görevli insanların güler yüzlü olması ve işlerini yaparken her yerlerinden uzmanlık fışkırırken aynı anda size arkadaşınız gibi yaklaşmaları hemen göze çarpıyor.

Bodrum’daki bu özel mekanın sadece teknelerini bağlayanların değil gününü güzel geçirmek isteyenlerin de uğradığı bir yer olduğunu, oraya giden ve her dakikalarını sosyal medyada paylaşan arkadaşlarımdan biliyorum.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

Düzenli, tertipli, tertemiz bir alandasınız ve burası dış dünyadan her hali ile çok farklı.

(Fotoğraf: Bodrum Yalıkavak Marina)

Marinalar iç ve dış turizm için çok önemli.

BÜRO KATI MI KAPTAN DAİRESİ Mİ?

Ve bir görüşme nedeniyle buranın yönetim katına da girdim. Bu deneyimde kendimi bir ofiste değil de bir geminin kaptan köşkünde hissettiğimi hatırlıyorum. Her yerde gemi objeleri, dümenler, her yer ahşap ve en önemlisi oturduğumuz alan 360 derece açısı olan yuvarlak ve cephesi tamamen camla kaplı ve bu yüzden her yeri kuşbakışı gören bir mekandı. (Fotoğraf: İstanbul Ataköy Marina)