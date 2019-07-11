1 Sosyal medya fenomeni Pelinsu Meşe gözaltına alındı Pelinsu Meşe, uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme suçundan yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları’nın ihtiyati tedbir kararı talebi olumlu karşılık buldu.

3 Çorum'da fırtına yön tabelalarını devirdi Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, trafik de tehlikeye girdi.

4 Forbes en çok kazanan ünlüleri açıkladı İş dünyası dergisi Forbes, 2019'un en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı. 185 milyon dolarlık geliriyle bu yılın zirvesindeki isim Taylor Swift oldu.

5 Hakkari'de 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir araç içerisinde 29 kilo 320 gram uyuşturucu yakalandı.

6 Fenerbahçe'de kampın en hırslı futbolcusu Fenerbahçe Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni isimlerinden olan Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaların en hırslısı konumunda.