Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.
Olayın ardından 2 kardeş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklavaları hakkında Seyidoğlu Baklavaları mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.
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"İSİM BENZERLİĞİ MARKA TECAVÜZÜ TEŞKİL EDECEK BOYUTTA"
Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi talebe ilişkin bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde Seydioğlu markasının Seyidoğlu ile iltibas oluşturacak derece benzer isme sahip olduğu ve markaya tecavüz ile haksız rekabet teşkil edecek boyutta olduğunun belirlendiği açıklandı.
"SEYDİOĞLU'NUN TABELALARI SÖKÜLECEK"
Mahkeme ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vererek, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti.
Mahkeme ayrıca Seydioğlu’nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.