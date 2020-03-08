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Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

DHA | 08.03.2020 - 08:08..
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Seydişehir-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde, İsmail Kavalcı (30) yönetimindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen Durmuş Ali Karalı'nın (26) kullandığı 42 BFS 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

SAVRULAN OTOMOBİL, DİREĞE ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kavalcı'nın kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Karalı'nın idaresindeki otomobil ise devrildi.

Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

1 KİŞİ ÖLÜ 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü İsmail Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Erkan Doğru (33) ile diğer sürücü Durmuş Karalı ve yanındaki Hacer Sude Acar (8), Sadegül Karalı (20), Abdullah Acar (5), Esra Acar (28), Bekir Karalı (51), Murat Karatosun (27), Ayşe Karalı (49) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

Seydişehir'de kaza: 1 ölü 9 yaralı

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