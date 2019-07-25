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Şeyh Al Maktum kaçan eşine nafaka ödeyecek

Dubai Şeyhi Al Maktum'un kaçan eşi Prenses Haya, koruma olan sevgilisiyle evleniyor.

AA | 25.07.2019 - 04:08..
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Şeyh Al Maktum kaçan eşine nafaka ödeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk eden altıncı eşi Prenses Haya'nın boşanma davasının ikinci celsesinin 30-31 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görüleceği duyurulmuştu.

Şeyh Al Maktum kaçan eşine nafaka ödeyecek

20 TEMMUZ'DA BOŞANDILAR

Şeyh ve Prensesin, Londra Aile Mahkemesinde Yargıç Sir Andrew McFarlane tarafından 20 Temmuz Cumartesi günü görülen gizli duruşmada boşandığını ortaya çıktı.

NAFAKA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Boşanan Al Maktum ve Prenses Haya, nafaka konusunu da çözüme kavuşturdu.
Haberde, Prenses Haya'nın çocuklarını Dubai'ye göndermeye ikna olduğu bilgisine yer verildi.

Şeyh Al Maktum kaçan eşine nafaka ödeyecek

BİR AN ÖNCE EVLENMEK İSTİYOR

Prenses Haya'nın aşık olduğu ve UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan korumanın kimliğinin Russell Flowers olduğu belirtildi.

Habere göre Prenses Haya, koruma sevgilisi Russell Flowers ile bir an önce evlenmek istiyor.

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