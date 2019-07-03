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Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Adanalılar; sıcak yaz günleri, hafta sonları ve akşamları fırsat buldukça soluğu göl kenarında alıyor.

İHA | 03.07.2019 - 10:13..
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Sarı sıcağı ile meşhur Adana’da kurulu bulunan Seyhan Baraj Gölü, muhteşem manzarası ile yıllardır Adanalıları ferahlatıyor.

Yapılan son düzenlemeler ile daha da modern ve güzel rekreasyon alanlarına kavuşan göl kenarında vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaparak, yöresel serinlik ’bici bici’ yiyerek, tekne gezintisi ya da su sporları sayesinde dinlenip, eğlenerek çok güzel vakit geçirebiliyor.

SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE MİAMİ ESİNTİSİ

Baraj gölünde bici bici mekanlarının yoğunlaştığı Amerikan Adası ise vatandaşların en çok ilgi gösterdiği mekan konumunda. Havadan görüntülenen Amerikan Adası ve Baraj Gölü manzarasının güzelliği ise Miami’yi aratmıyor.

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

Seyhan Baraj Gölü'nde Miami esintisi

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