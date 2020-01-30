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Şeyhmus Tatlıcı'nın cezası belli oldu

Boşanma aşamasındaki eşini hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 30.01.2020 - 10:24..
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31 yaşındaki iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna, eski kız arkadaşından mesaj geldi. Bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı gördü.

Bunun üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktı. Şeyhmus Tatlıcı, tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulundu.

BACAKLARINA VURUP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Şiddetine devam eden Tatlıcı, hamile eşinin kollarını sıktı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurdu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulundu.

Şeyhmus Tatlıcı'nın cezası belli oldu

TUTUKSUZ YARGILANAN TATLICI KATILMADI

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken, kendisini avukatları temsil etti. Şikayetçi Melisa Tatlıcı da avukatları ile salonda hazır bulundu.

"HİÇBİR ŞEYE RIZA GÖSTERMEDİM, ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darbedildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum." dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı ise müştekinin iddia konusu olaydan 6 ay sonra şikayetçi olduğunu, suçun oluşmadığını belirterek, beraatini talep etti. Son söz olarak sanık avukatları sanık adına söz olarak, "Müvekkilimizin suçlamalardan beraatini talep ederiz." dedi.

Şeyhmus Tatlıcı'nın cezası belli oldu

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Şeyhmus Tatlıcı'nın cezası belli oldu

Şeyhmus Tatlıcı'nın, 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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