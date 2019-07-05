Seyir halinde emniyet kemeri takmaya çalışan sürücünün kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana gelen olay araca biner binmez ilk yapılması gereken şeyin emniyet kemeri takmak olduğu kuralını hatırlattı.
Otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy’e seyir halinde olan sürücü Gözde Kaplan, bu sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı.
Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yaptı VİDEO
Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Alaattin Şengöz’e ait marketin önünde bulunan meşrubat dolabına çarptı. O anlar marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Şans eseri kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.