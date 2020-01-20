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Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirdi

Tokat’ta sürücü Ahmet Kerçek, seyir halindeyken kalp krizi geçirince, kullandığı servis minibüsüyle istinat duvarında asılı kaldı.

DHA | 20.01.2020 - 21:53..
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Tokat merkezde Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi yakınlarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -5

İSTİNAT DUVARINDA ASILI KALDI

Kontrolden çıkan minibüs, karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı.

Araç, 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Kerçek, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüsü ise asılı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -2

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -3

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -4

Seyir halindeki minibüsün sürücüsü kalp krizi geçirip öldü -6

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