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Seyir halindeki motosiklette şov yapan maganda

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov, bu kadarına da pes dedirtti. Motosikletteki maganda, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçti.

İHA | 25.06.2019 - 10:24..
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İstanbul Kuzey Marmara otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü, trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

KIZ ARKADAŞININ ÜZERİNDEN ATLADI

Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda, hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı. Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda, hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı.

O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayan maganda İZLE

ÜSTÜNE BİR DE KENDİSİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüntülerde, ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları, sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

Seyir halindeki motosiklette şov yapan maganda

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