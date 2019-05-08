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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler LPG’li aracın patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

İHA | 08.05.2019 - 00:49..
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Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Sağdıç’a ait 16 KOD 32 plakalı otomobil Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken Hacı Lütfullah Camii önüne geldiği esnada aracın ön kısmından dumanlar çıktı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

SEYİR HALİNDEYKEN YANDI

Çıkan dumanları fark eden Sağdıç, araçtan indiği sırada araç aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de LPG’li araçta olası bir patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

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