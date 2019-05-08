Seyir halindeki otomobil alev aldı

Okuma yazmayı nesillere sevdiren kitap serisi Cin Ali, kendi adını taşıyan vakıf öncülüğünde ilk kez Braille alfabesiyle basılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Liverpool, Katalan Barcelona'yı sahasında konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Liverpool inanılmazı başararak rakibini 4-0'lık skor ile eledi.

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Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar

Çatışmalar, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele eden Yemen'de Müslümanlar, zaten az olan yemeklerini paylaşarak oruçlarını açıyor.