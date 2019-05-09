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Seyir halindeki tır alev alev yandı

Plastik atık yüklü tır, seyir halinde olduğu sırada yanmaya başladı. Yangının arka tekerin patlamasından dolayı çıktığı tahmin ediliyor.

İHA | 09.05.2019 - 16:40..
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Zonguldak Alaplı ilçesinde Kocaman mevkinde saat 15,00 sıralarında bir tırda yangın meydana geldi.

Zonguldak’tan Afyonkarahisar’a plastik ve plastik atık malzeme taşıyan Erol Oktay idaresindeki tır, seyir halindeyken alev aldı. Tırdan dumanların yükseldiğini gören sürücü Erol Oktay itfaiyeden yardım istedi.

TIRIN KUPASI ZARAR GÖRDÜ

Tır şoförü patlama sesini duyduktan sonra aracı yolun kenarına çekti. Bu sırada alevler büyümeden sürücü tırı dorsesinden ayırarak ileriye çekti. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine gelerek yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın kupasında da kısmi zarar oluştu .Yangının dorsede bulunan sol arka tekerin patlaması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

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