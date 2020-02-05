taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9795
Euro
6.5805
Altın
1553.8
Borsa
122512.04
Gram Altın
299.439
Bitcoin
56270.98

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı

Doha’dan Bangkok’a sefer yapan uçakta bulunan hamile bir kadının sancısı tutunca; uçakta bulunan kadın doktor Alyona Zelenina, bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.

DHA | 05.02.2020 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Katar’ın başkenti Doha’dan, Tayland’ın başkenti Bangkok’a sefer yapan Katar Hava Yolları’na ait yolcu uçağında, bir hamile kadının sancısı başladı.

"FİLM GİBİ"

Kabin görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine kaptan pilot, uçakta doktor olup olmadığını sordu.

50 yaşındaki kulak burun boğaz uzmanı doktor Alyona Zelenina, doktor olduğunu belirterek hamile kadının doğum yapmasını sağladı. Zelenina, yaşadığı olayı "Film gibi" diyerek tarif etti.

"DOĞUM YAPAN KADIN ELLERİMİ ÖPTÜ"

Yerel medyaya konuşan Zelenina, uçakta doğum için eldiven, ilk yardım çantası ve benzeri tıbbi malzemelerin bulunduğunu belirtti. Kabin görevlilerine direktif verdiğini belirten Ukrayna vatandaşı Zelenina, uçakta Arapça ve Ukraynaca bilen yolcuların tercüman olarak grev yaptığını söyledi. Zelenina, 23 yaşındaki annenin, bebeğin doğumundan sonra kendisine sarıldığını ve ellerini öptüğünü söyledi.

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -1

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -2

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -3

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -4

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -5

Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi -6

İlginizi Çekebilir
Uçakta koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı
Kanada’dan Jamaika’ya giden uçakta bulunan bir yolcu, uçuş sırasında ayağa kalkarak 'koronavirüs kaptığını' söyledi. Bunun üzerine uçak, Kanada’ya geri döndü.
İranlı bakanın paylaştığı uyduruk astronot kostümü viral oldu
Her fırsatta uzaya astronot göndereceğini söyleyen İran bu kez alay konusu oldu. İranlı İletişim Bakanı resmi hesabında çocuklar için satılan bir uzay kostümünü, İran bayrağı dikilmiş olarak paylaştı.
Rus anne 33 yaşında 11’inci çocuğunu doğurdu
Moskova’da doğum yapan 33 yaşındaki bir kadın, evliliğinin 14. yılında 11’inci çocuğunu dünyaya getirdi.
Hint adam karısının kesik kafasıyla sokakta yürüdü
Hindistan’da bir adam, kavga ettiği eşinin kafasını kesti. Cani koca, ardından kadının kesik başıyla sokakta yürüdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
295
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
486
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
183
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı
53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı
311
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık
90
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir