taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Seyir halindeyken alev alan araçtan son anda çıktılar

Zonguldak'ta alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ile eşi son anda kurtuldu.

DHA | 23.12.2018 - 02:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta, İsmail Aslanbay(63) yönetimindeki 67 LZ 937 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan araçtan son anda çıktılar

KENDİLERİNİ SON ANDA DIŞARI ATTILAR

Aslanbay, otomobili durdurarak eşi Havva Aslanbay ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan araçtan son anda çıktılar

İsmail Aslanbay hareket halindeki otomobilin birden alev aldığını ve eşi ile kendisini son anda araçtan dışarıya attıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halindeyken alev alan araçtan son anda çıktılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

116
Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

44
Süleyman Soylu'dan Tunceli'deki operasyonun ayrıntıları

Süleyman Soylu'dan Tunceli'deki operasyonun ayrıntıları

13
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

27
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

1
Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

Endonezya'da tsunami: 43 ölü, 584 yaralı

8
Oynadığı tüfekle kendisini başından vurdu

Oynadığı tüfekle kendisini başından vurdu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir