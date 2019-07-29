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Seyir sırasında tırın balatalarından çıkan duman korkuttu

Freni boşalıp balatalarından duman çıkan tır, korkuya neden oldu. Tır bir faciaya neden olmadan kontrollü şekilde durdurularak itfaiye ekipleri tarafından soğutma işlemi yapıldı.

İHA | 29.07.2019 - 05:20..
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Erzincan’da Sakaltutan Geçidinde İlhami Pehlivan idaresindeki 06 JSJ 44 plakalı tır rampa aşağı inerken freni boşalarak balatalarından duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü durumu telefonla polis ve itfaiyeye bildirdi.

POLİSLER YOLDA DURDURDU

Sürücü Pehlivan, frenleme yapmadan kontrollü bir şekilde bir süre seyretti. Daha sonra polis ekipleri bir faciaya yol açmaması için yolu ulaşıma kapatırken tır eğimi azalan yolda durduruldu.

Balatalarından duman çıkan tıra itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.
Sürücü İlhami Pehlivan, herhangi bir kaza olayı yaşanmadan tırı durdurabildiği için şükretti.
Seyir sırasında tırın balatalarından çıkan duman korkuttu

Seyir sırasında tırın balatalarından çıkan duman korkuttu

Seyir sırasında tırın balatalarından çıkan duman korkuttu

Seyir sırasında tırın balatalarından çıkan duman korkuttu

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