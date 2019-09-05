Seyit Mehmet Özkan'ın ilginç özgeçmişi

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, Türk futboluna kazandırdığı yetenekli oyuncularla adından sık sık söz ettiren bir kulüp. Ancak bu kez gündeme gelme nedenleri bambaşka.

GENETİK BİLGİLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, Altınordu'nun resmi sitesinde yer alan biyografisinde yer alan ifadeler oldukça dikkat çekici.

Özkan'ın kendini tanıttığı özgeçmişinde doğumundan mesleğinden, hayattaki amacından hayallerine kadar çeşitli bilgiler yer alıyor.

Özkan'ın genetik kısmında ise, "1/4 Anadolu, 3/4 Balkanlar" ibaresi yer alıyor.

Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

Seyit Mehmet ÖZKAN

Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

Doğumu: 1955 yılında, İzmir’de, o yılların en hareketli semti olan Eşrefpaşa’nın, en hareketli mahallesi Çimentepe’de doğdu.

Genetiği: Baba dedesi Kırşehirli, Babaannesi Şumnu Tatarı. Anne dedesi Kırcaalili, Anneannesi Gümülcineli. Genetik 1/4 Anadolu , 3/4 Balkanlar. "Karışımdan" memnun.

Ailesi: Tornacı-Demirci rahmetli Kenan Usta’dan olma, evi çekip çeviren rahmetli annesi, "İşletme uzmanı" Ayşe Hanım’dan doğma. Dört kardeşin en büyüğü… -

Eğitimi: İlköğretim Eşrefpaşa Zafer İlkokulu, Orta öğretim Güzelyalı Türk Koleji, Üniversite Ankara ODTÜ İşletme’79. Top eğitimi ise "alaylı", Damlacık . -

Medeni hali: 34 yıllık evli, çocuğu yok, ama iki taraf ta kalabalık. Kendisinin sayısı çok, o da Eşrefpaşa’lı olan sevgili eşi Tülay hanımın ise en az 12 tane çocuğu var.

Mesleği: Yaşamak ve yaşatmak.

Bu kahpe Dünya’daki görevi: Aile şirketi Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.’yi kardeşleri, akrabaları ve personeli ile birlikte “onurlu” ve “topluma yararlı” olacak şekilde yönetmek.

Öbür Tarafa hazırlıkları: Çocuklarımızın-Gençlerimizin daha çok spor yapmasına ve onların sportmen bireyler olarak hayata hazırlanmalarına katkı koymak.

Altınordu’daki görevi: Göğsünde Altınordu arması taşıyarak spor yapan çocuklarımızın sayısını artırmak ve içlerinden önce ahlaklı, sonra hızlı ve doğal yetenekli olanların gerçek profesyoneller olmalarına katkı sağlamak.

Hobileri: Doğal olan her şeyi sevmek, Avrupa’da maça gitmek, kaybolmak, şarkı söylemek, yürümek, yüzmek, okumak, Doğa’nın sesini dinlemek, en çok da Bilgeler’le sohbet etmek...

Hayali: Süper Lig’de, tamamı “Altınordu Öz Kaynak“ sisteminden yetişmiş, bu toprakların çocuklarından kurulu, yalandan değil, “Gerçekten Profesyonel” bireylerden kurulu, toplumumuza örnek bir futbol kulübü ve takımı yaratmak.