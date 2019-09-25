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Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, eski sevgilsini takipten çıkarınca ayrılık haberleri doğrulanmış oldu.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 13:32..
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Uzun yıllar Acun Ilıcalı ile aşk yaşadıktan sonra evlenen ve 15 ay evli kaldıktan sonra Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre içerisinde Guido Senia'yla aşk yaşamaya başlaması gündeme bir anda bomba gibi düşmüştü.

ÇİFT AYRILDI

Bir süre birliktelik yaşayan Subaşı ve Senia çiftinden bugün kötü haber geldi.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia için İtalyanca öğrenmeye başlayan Subaşı'nın ünlü DJ'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

TAKİPTEN ÇIKARDI

Bu iddiayı doğrulayan hamle ise çiftin İnstagram'dan birbirini takipten çıkarması oldu.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

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