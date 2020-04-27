Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor

Sevgilisi Guido Senia ile birlikte geçirdiği ev karantinası günlerinden paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, can sıkıntısından boş şişe boyamaya başladı.

Subaşı, boyadığı boş şişeyle poz verdi ve bunu Instagram hesabından hikaye bölümünden yayınladı.

"SPOR YAPINCA SUSADIK"

Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşündü: "Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var.

"GUİDO SU İÇİYOR"

Evet Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece." yazdı.