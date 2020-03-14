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Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi korona testine sokuldu

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de korona testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi 14 gün evden çıkmama şartıyla eve gönderildi.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 15:52..
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ENSONHABER.COM/ÖZEL HABER

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasının ardından tedbir seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu olmadıkça vatandaşların yurt dışına çıkmamasını istedi.

Yurt dışından gelenler ise 14 gün boyunca evden çıkmaması yönünde uyarıldı.
Bu uyarılara aldırış etmeyen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi evde kalmadı insanların arasına karıştı.

KORONA TESTİNDEN GEÇTİLER

Koronavirüs endişesiyle gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testinden geçirildi.

İlk testte sonuçlar negatif çıktı.

Ancak ölümcül virüsün 14 günlük kuluçka süresi olması nedeniyle çift eve gönderildi ve bu süre zarfında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.

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