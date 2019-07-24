Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra “Sadece Şeyma” adlı kitabı piyasaya çıkmıştı.

OKUYUCUYA TUZ RUHU ÖNERMİŞTİ

Kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu. Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi.

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Yazdığı kitap ile gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, eleştirilere aldırış etmeden imza günü düzenledi. İmza gününde İstanbul'daki bir alışveriş merkezine akın eden hayranları, Şubaşı'yla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Şeyma Subaşı imza günü düzenledi