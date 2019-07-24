taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7076
Euro
6.3635
Altın
1421.24
Borsa
103457.26
Gram Altın
260.961

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Şeyma Subaşı'nın, bir alışveriş merkezinde "Sadece Şeyma" isimli kitabı için düzenlediği imza gününe hayranları akın etti.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 19:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra “Sadece Şeyma” adlı kitabı piyasaya çıkmıştı.

OKUYUCUYA TUZ RUHU ÖNERMİŞTİ

Kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kitabın “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında ise hidroklorik asit ile hyaluronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunuldu. Yani okuyucuya cilt bakımı için "tuz ruhu" önerildi.

HAYRANLARI AKIN ETTİ

Yazdığı kitap ile gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, eleştirilere aldırış etmeden imza günü düzenledi. İmza gününde İstanbul'daki bir alışveriş merkezine akın eden hayranları, Şubaşı'yla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Şeyma Subaşı imza günü düzenledi

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Şeyma Subaşı kitabı için imza gününde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

185
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

242
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

836
İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

202
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

242
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

423
Gamze Özçelik Kamerun'da

Gamze Özçelik Kamerun'da

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir