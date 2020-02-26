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Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Şeyma Subaşı'nın son dönemde tatil için gittiği ülkelerin birçoğunda koronavirüs paniği yaşanıyor.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 13:53..
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Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Çin'den dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başlayan koronavirüs, Asya'nın ardından Avrupa'yı da etkisi altına aldı.

İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerde koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün artarken Şeyma Subaşı bu ülkelere gitmekten vazgeçemedi.

TAYLAND

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte sürekli tatil yapan Subaşı, son dönemde koronavirüsün olduğu Tayland'a gitmişti.

FRANSA-İSVİÇRE SINIRI

Subaşı'nın son durağı ise Fransa ile İsviçre arasındaki Courchevel kayak merkezi oldu.

Bilindiği üzere Tayland'da çok sayıda kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Fransa'da da koronavirüs bir kişinin ölümüne neden oldu.

Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti

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