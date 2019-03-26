Şeyma Subaşı: Melisa'nın İstanbul'da kalması gerekiyor

İtalyan sevgilisi ile ülke ülke gezen Şeyma Subaşı, İstanbul'da görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ile bir kez daha adliye koridorlarında bir araya gelen Subaşı, çok gezdiği için Melisa'ya bakamayacağı gerekçesiyle kızının velayetini babasına vermişti.

"ÇANTA GİBİ YANIMDA GÖTÜREMİYORUM"

O dönem büyük tepkiler alan Subaşı, sessizliğini bozdu.

Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında ilk kez konuşan Subaşı,"Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da kalması, okuması gerekiyor. Burada daha huzurlu ablalarıyla kuzeniyle beraber. Ben yurt dışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Artık 5-6 yaşında olduğu için onu çanta gibi yanımda götüremiyorum." dedi.