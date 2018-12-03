Şeyma Subaşı Miami'de boşanmayı kutluyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kızı Melisa'yla birlikte Amerika'ya gitmişti.

KİM DER Kİ AYRILALI BİRKAÇ GÜN OLDU

Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarıyla eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin TL tazminat alacak Subaşı'nın hayatında hiçbir değişiklik olmayacak. Yani lüks tutlusu ve tatilsever Şeyma Subaşı'nın hayatı kaldığı yerden devam edecek.